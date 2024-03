Množica hišnih preiskav zaradi nakupa sodne stavbe na Litijski

Kriminalisti zaradi nakupa poslovne stavbe na Litijski cesti, za katero je ministrstvo za pravosodje konec lanskega leta odštelo 7,7 milijona evrov, opravljajo preiskave na 16 naslovih zaradi suma zlorabe uradnega položaja in drugih kaznivih dejanj. Po poročanju spletnega portala Necenzurirano so kriminalisti NPU zjutraj na domačem naslovu med drugimi obiskali Igorja Šoltesa , donedavnega državnega sekretarja na ministrstvu, ki ga je ministrica Dominika Švarc Pipan sredi februarja, tik pred odstopom s funkcije, razrešila. Preiskava poteka tudi na pravosodnem ministrstvu.

"Nacionalni preiskovalni urad danes skupaj s kriminalisti več policijskih uprav izvaja 16 hišnih preiskav zaradi suma storitve kaznivega dejanja Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po I. in II. odstavku 240. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) v zvezi z nakupom nepremičnine za potrebe pravosodnih organov," so potrdili na Generalni policijski upravi (GPU). Več informacij bodo posredovali kasneje.

Po informacijah spletnega portala Necenzurirano naj bi bil v preiskavi tudi primorski podjetnik Sebastjan Vežnaver, ki je stavbo leta 2019 iz stečajne mase kupil za 1,7 milijona evrov, nato pa jo prodal za šest milijonov evrov dražje.

Po naših informacijah hišne preiskave potekajo tudi na pravosodnem ministrstvu.

Pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan je konec januarja pred sejo vlade poudarila, da pri nakupu stavbe na Litijski cesti 51 več kot očitno ni šlo za malomarnost, temveč za skrbno načrtovano, protipravno delovanje, zavestno zavajanje in prirejanje dokumentacije organizirane skupine s ciljem pridobitve protipravne koristi. To naj bi razkrilo tudi poročilo o poslu, ki smo ga pridobili na Siol.net.

V prvi vrsti naj bi bila za to odgovorna vodja službe za nepremičnine in investicije na ministrstvu Simon Starček ter generalni sekretar Uroš Gojkovič. Gojkoviča je vlada zaradi tega posla že razrešila, Starčka pa prerazporedila na drugo delovno mesto. To naj bi se zgodilo tudi z Janjo Garvas, vodjo službe za finance in proračun.

Poleg teh treh uslužbencev poročilo izpostavlja še sedem drugih, ki so sodelovali pri poslu, pri čemer po visoki funkciji izstopata vsaj še vodja oddelka za pravne in splošne zadeve Mateja Žižek ter namestnica generalnega sekretarja Tina Teržan.

Čeprav ga poročilo v nobenem od korakov ne omenja izrecno, naj bi se v posel vpletal tudi Klemen Žibert, generalni sekretar SD, ki naj bi o njem poizvedoval pri vodji kabineta ministrice.

Kaj naj bi govorilo v korist temu, da je bila ministrica zavedena?

Švarc Pipanova naj bi za nakup stavbe izvedela 5. decembra lani, več kot pet mesecev po tem, ko je ministrstvo objavilo informativno zbiranje ponudb za nakup prostorov pravosodnih organov v Ljubljani.

Od tega trenutka dalje se je posel odvil bliskovito. Sklep o potrditvi investicije so sprejeli 22. decembra, vlada je nakup potrdila 27. decembra, le dan kasneje pa se je ministrica podpisala pod 7,7 milijona evrov vredno kupoprodajno pogodbo. Kupnino so Vežnaverjevi družbi Rajski vrt nakazali le dan po podpisu pogodbe.

Ob tem v oči bode še ena podrobnost. Za nakup poslovne stavbe naj Švarc Pipanova ne bi izvedela na pravosodnem ministrstvu, temveč na sestanku z ministrstvom za finance, na katerem so se pogovarjali o zagotovitvi proračunskih sredstev za nakup.

"Iz komunikacije med ministrico in generalnim sekretarjem Gojkovičem je razvidno, da ministrice nihče ni opozoril na kakršnekoli nepravilnosti pri postopkih v zvezi z nakupom nepremičnine in potencialnimi tveganji. Takih opozoril po navedbah generalnega sekretarja Gojkoviča tudi on ni dobil. Po njegovem vedenju naj bi postopki potekali v skladu s predpisi in protokoli na ministrstvu, saj so odgovorne osebe podale svoje parafe na vse dokumente," navaja poročilo.