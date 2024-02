Dominika Švarc Pipan: Morala sem

Dominika Švarc Pipan ministrsko funkcijo zapušča po tem, ko je kot predstojnica ministrstva za pravosodje podpisala pogodbo o nakupu stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani, ki je bila vredna 7,7 milijona evrov. Na ministrico so se zgrnili očitki o netransparentnem in negospodarnem nakupu.

Švarc Pipanova o netransparentni pajčevini

Kot je dejala na današnji izredni seji DZ, na kateri so se poslanci seznanili z njenim odstopom, so ji je v zadnjih tednih očitali, da se otepa objektivne odgovornosti, oklepa funkcije in odreka poslušnost tistim, ki so jo nastavili.

A je, kot je znova poudarila, ob izbruhu afere sodna stavba morala vztrajati na ministrski funkciji, da je po svojih najboljših močeh in v okviru svojih pristojnosti pomagala "odkriti in razkriti obrise netransparentne pajčevine spornih političnih, poslovnih in kadrovskih praks, ki omogočajo vdore parcialnih interesov in sistemske korupcije v državni aparat".

Švarc Pipanova: Preprečiti sem hotela zakrivanje sledi

Zatrdila je, da je bil njen namen preprečiti zakrivanje sledi in presekati udobje tistih, ki računajo na to, da ljudje hitro pozabljajo ter da se da ozadja afer prikriti s tihimi odhodi ministrov, podobne prakse pa se nemoteno nadaljujejo.

"Zato danes, raje nekaj tednov kasneje kot en sam dan prezgodaj, stojim pred vami z dvignjeno glavo in mirne vesti," je poudarila. V prejšnjih tednih se je namreč ministrica tudi sama lotila razčiščevanja okoliščin omenjenega nakupa in premierju Robertu Golobu v teh dneh predala poročilo o svojih ugotovitvah. Po njenih besedah gre za izčrpno poročilo, ki "nedvoumno kaže, da je v ozadju tega posla skrbno načrtovano delovanje dobro organizirane peščice državnih uradnikov: zavestno zavajanje, prirejanje postopkov, dokumentacije in kadrovskih struktur odgovornih služb sekretariata ministrstva za pravosodje".

Predaja več kot tisoč strani dokumentov NPU

Prav tako je jasno, da je prihajalo v postopku tudi do nepooblaščenih zunanjih vplivov in prevar, je navedla dosedanja pravosodna ministrica. Ob tem je sporočila, da so več kot tisoč strani dokumentacije tudi že predali Nacionalnemu preiskovalnemu uradu, nekaj "potencialnega dokaznega materiala jih čaka na Župančičevi", torej na sedežu ministrstva. Švarc Pipanova verjame in pričakuje, da bodo organi pregona uspešno preiskali tudi sume kaznivih dejanj.

Ne zanika objektivne politične odgovornosti, a je hkrati prepričana, da zgolj njen odhod s čela ministrstva ne bo rešil bistva zgodbe. "Zato si tudi sama želim, tako kot javnost, da se razjasnijo vse podrobnosti in vloge vseh akterjev, da zadeva dobi pravičen in zakonit epilog. Le tako bo služila ne le kot svarilo za naprej, pač pa tudi kot temelj sistemskih sprememb in dodatnih varovalk za preprečevanje korupcije in varovanje javnega interesa," je prepričana.

Švarc Pipanova o rakavem tkivu sistemske korupcije

Sistemska korupcija namreč po njenem mnenju ni nekaj, kar se zgodi slučajno, ampak se kot rakavo tkivo razrašča v vse pore družbe in države. "Seveda iskreno obžalujem, da sem sama zaradi prevelike zaupljivosti te laži in prevare spregledala - državljankam in državljanom se za to veliko napako osebno opravičujem. A še mnogo bolj bi obžalovala, če bi odšla, preden bi jih uspela čimbolj odkriti in razkriti," je še dejala.

Ob tem se je premierju Golobu, sodelavcem na ministrstvu in državljanom zahvalila za izraženo zaupanje in podporo. "Vse to me navdaja z upanjem in vero, da bomo skupaj zmogli končno presekati s spornimi političnimi praksami in korupcijo," je sklenila.

Na koncu je Švarc Pipanova še dejala: "Dovolite, da sklenem in se poslovim z verzi Tomaža Šalamuna: Utrga se luč, zdrobi se kamen, skoz tvojo senco steče reka in tuja sonca vžigajo svetlobo, nihče ne ve, kako si prišel tja, toda kjerkoli si, v karkoli so te vpeli, samo to veš, da moraš. Morala sem. Srečno, Slovenija!"