Odzivi iz SD: Izsiljevanje Švarc Pipanove in napake Tanje Fajon

"Iz svojih izkušenj, ko sem bil v politiki, slutim, kdo bi bil sposoben širiti parolo 'čim slabše za SD, tem boljše za nas' in kdo je sposoben lansirati laži o zavezništvu SD z Janezom Janšo in kar je še podobnih potez iz zakladnice nekdanjega pokeraškega politikanstva," aktualno dogajanje v stranki SD komentira nekdanji predsednik stranke Ciril Ribičič. "Vselej je veljalo, da je treba pripeljati neke ljudi, ki niso bili del stranke. Dobili so položaje in potem izsiljevali. Posledice so tukaj. Ali je Dominika Švarc Pipan med njimi? Ja, je," pa meni vidna članica stranke Metka Tekavčič, ki pravi še: "Tanja Fajon je naredila zelo veliko napako, ko se je tako z lahkoto odrekla Borutu Pahorju, ki jo je pripeljal v politiko."

Stranka SD se je zaradi afere z nakupom sodne stavbe na Litijski, ki jo je kupila ministrica iz njihove kvote Dominika Švarc Pipan, krivdo pa prenesla na strankine kadre, znašla na eni najnižjih točk v zadnjih letih. Javnomnenjska podpora stranki je strmoglavila. Zgodba je že odnesla generalnega sekretarja SD Klemna Žiberta, vrstijo pa se tudi pozivi k odstopu predsednice stranke Tanje Fajon. Konferenca SD bo tako danes razpravljala, kako naprej.

Zbrali smo odzive nekdaj pomembnih funkcionarjev stranke, ki so razkrili, kakšno je njihovo stališče o burnem političnem dogajanju.

Ciril Ribičič, nekdanji predsednik SD

Foto: STA ,

O izbruhu afere in odzivu SD:

"Prav je, da se raziščejo takšne deformacije, kot je bil nakup stavbe na Litijski. Zmotilo pa me je privoščljivo nasmihanje koalicijskih partnerjev in zavlačevanje, ki je kratkovidno, saj afera škoduje koaliciji in vladi, šampanjce pa upravičeno odpirajo v opoziciji. Iz svojih izkušenj, ko sem bil v politiki, slutim, kdo bi bil sposoben širiti parolo 'čim slabše za SD, tem boljše za nas' in kdo je sposoben lansirati laži o zavezništvu SD z Janezom Janšo in kar je še podobnih potez iz zakladnice nekdanjega pokeraškega politikanstva.



Očital sem SD, da ima slab refleks, ko se ne zaveda, da je boljša pomanjkljiva reakcija kot nobena. Všeč mi je bilo takšno delovanje, ki situacije ne ocenjuje samo z vidika lastne promocije, temveč tudi za usodo stranke. Razumem prizadetost članstva SD. Kljub temu se mi zdi, da menjava predsednice SD Tanje Fajon kot 'zmagovalke' zadnjih evropskih volitev v tem trenutku ni prepričljiva, dokler se predlagatelji strinjajo samo o tem, koga nočejo imeti za predsednika, za alternativo pa vsak ponuja le samega sebe."

Metka Tekavčič, nekdanja vodja ljubljanskega odbora SD

Foto: STA

O aferi z nakupom stavbe na Litijski in dogajanju v stranki:

"Jaz na to gledam kot na del dogajanja na tranzicijski levici. Na površje prihajajo nekatere stvari, ki bi morale že kdaj prej, ceno pa plačuje predvsem SD. Mislim, da se bodo te stvari nekako postavile na svoje mesto in da se bo preprosto pokazalo, kaj je tisto, kar je vredno pozornosti, in kaj je tisto, kar odvrača pozornost, da se lahko v ozadju dogajajo druge stvari. Stavba na Litijski je zagotovo vredna pozornosti, ampak v kontekstu celotnega dogajanja. Morate vedeti, da zdajšnji pogrom nad SD pride marsikomu prav, da se v ozadju postavljajo druge zadeve, ki se prav tako dogajajo znotraj tranzicijske levice. So zgodbe, ki se potiskajo v ozadje. Dogajanje na področju energetike, prometne infrastrukture in tako naprej.



Mislim, da se bo stranka vseeno stabilizirala, saj ima neko trdno strukturo. Problem te stranke je bil, da je zaradi določenih razmerij na tranzicijski levici vselej veljalo, da je bilo treba neke ljudi, ki niso bili del stranke, pripeljati v to strukturo, dobili so položaje in potem izsiljevali. Posledice so tukaj. Ali je Dominika Švarc Pipan med njimi? Ja, je. Ampak jaz računam, da se bo stranka konsolidirala, saj je bila že kdaj v takšni krizi. Takšno javnomnenjsko podporo je že imela v času, ko jo je vodil Borut Pahor, preden je zmagala na volitvah."



O Gibanju Svoboda:

"Preveč ljudi poznam iz Gibanja Svoboda, ki so zaokrožili po vseh drugih strankah in so zrasli iz LDS ali pa mogoče še prej iz partije, zato govorim o tranzicijski levici."



O Tanji Fajon:

"Tanja Fajon je naredila zelo veliko napako, ko se je tako z lahkoto odrekla Borutu Pahorju, ki jo je pripeljal v politiko." "Jaz na to gledam kot na del dogajanja na tranzicijski levici. Na površje prihajajo nekatere stvari, ki bi morale že kdaj prej, ceno pa plačuje predvsem SD. Mislim, da se bodo te stvari nekako postavile na svoje mesto in da se bo preprosto pokazalo, kaj je tisto, kar je vredno pozornosti, in kaj je tisto, kar odvrača pozornost, da se lahko v ozadju dogajajo druge stvari. Stavba na Litijski je zagotovo vredna pozornosti, ampak v kontekstu celotnega dogajanja. Morate vedeti, da zdajšnji pogrom nad SD pride marsikomu prav, da se v ozadju postavljajo druge zadeve, ki se prav tako dogajajo znotraj tranzicijske levice. So zgodbe, ki se potiskajo v ozadje. Dogajanje na področju energetike, prometne infrastrukture in tako naprej.Mislim, da se bo stranka vseeno stabilizirala, saj ima neko trdno strukturo. Problem te stranke je bil, da je zaradi določenih razmerij na tranzicijski levici vselej veljalo, da je bilo treba neke ljudi, ki niso bili del stranke, pripeljati v to strukturo, dobili so položaje in potem izsiljevali. Posledice so tukaj. Ali je Dominika Švarc Pipan med njimi? Ja, je. Ampak jaz računam, da se bo stranka konsolidirala, saj je bila že kdaj v takšni krizi. Takšno javnomnenjsko podporo je že imela v času, ko jo je vodil Borut Pahor, preden je zmagala na volitvah.""Preveč ljudi poznam iz Gibanja Svoboda, ki so zaokrožili po vseh drugih strankah in so zrasli iz LDS ali pa mogoče še prej iz partije, zato govorim o tranzicijski levici.""Tanja Fajon je naredila zelo veliko napako, ko se je tako z lahkoto odrekla Borutu Pahorju, ki jo je pripeljal v politiko."

Igor Lukšič, nekdanji predsednik SD

Foto: STA ,

O dogajanju v SD:

"Za ta tip stranke so v obdobju neoliberalne ofenzive težki časi. Stranka je to reševala tako, da se je prilagajala razmeram in se ni več ukvarjala s tem, s čimer se ukvarja klasična socialna demokracija, se pravi s problemi velike večine ljudi na glavni fronti v kapitalizmu, ki poteka med delom in kapitalom. SD se je zgodila zgodba, ki je eskalirala in razgalila vso nemoč socialdemokracije v tem trenutku. Zadeve, ki so videti zelo osebne, kot da gre za spor med Dominiko Švarc Pipan, nekdanjim generalnim sekretarjem SD Klemnom Žibretom in tako naprej, razkrivajo krizo mentalitete in vprašanje je, kaj lahko socialna demokracija danes sploh naredi. Ta stranka sicer lahko zamenja nekaj ljudi in gre naprej, a bi tako še naprej izgubljala identiteto in postala ena od mnogo strank, ki se prerivajo in sledijo predvsem karieram posameznikov. Tipičen primer tega sta bila stranki Marjana Šarca in Alenke Bratušek."



O tem, kako naprej:

"Pričakujem, da se bo stranka zamislila, pri tej strukturi ljudi je pa težko reči karkoli, ker bo vsak reševal svojo kariero, kar je bil tudi problem zadnjih 14 dni, ko se stranka ni znala odzvati kot stranka in je zato nasrkala. Če bodo našli pogumnega človeka, ki ve, da ima ta stranka potencial in da jo lahko dolgoročno, do državnozborskih volitev, nikakor pa ne do evropskih, vzpostavi nazaj, potem ima kakšno možnost, če pa se bo to razletelo, potem pa te stranke nihče več ne bo pobral in sestavil skupaj."



O očitkih zdravnika Erika Breclja, da je SD plenilska stranka:

"Erik Brecelj ima gotovo kakšne individualne izkušnje s posamezniki, ki so člani ali pa se delajo, da so člani te stranke. Njegova izkušnja je gotovo relevantna. Kolikor sem jaz imel izkušnje z njo, ta stranka ni tega ranga, kot jo on označuje. Stranka se zagotovo ni dobro odzvala na obtožbe. Oni bi se morali z njim pogovoriti in razčistiti, katere ljudi vidi kot problematične, ter potem ugotoviti, ali ima prav glede njih ali ne." "Za ta tip stranke so v obdobju neoliberalne ofenzive težki časi. Stranka je to reševala tako, da se je prilagajala razmeram in se ni več ukvarjala s tem, s čimer se ukvarja klasična socialna demokracija, se pravi s problemi velike večine ljudi na glavni fronti v kapitalizmu, ki poteka med delom in kapitalom. SD se je zgodila zgodba, ki je eskalirala in razgalila vso nemoč socialdemokracije v tem trenutku. Zadeve, ki so videti zelo osebne, kot da gre za spor med Dominiko Švarc Pipan, nekdanjim generalnim sekretarjem SD Klemnom Žibretom in tako naprej, razkrivajo krizo mentalitete in vprašanje je, kaj lahko socialna demokracija danes sploh naredi. Ta stranka sicer lahko zamenja nekaj ljudi in gre naprej, a bi tako še naprej izgubljala identiteto in postala ena od mnogo strank, ki se prerivajo in sledijo predvsem karieram posameznikov. Tipičen primer tega sta bila stranki Marjana Šarca in Alenke Bratušek.""Pričakujem, da se bo stranka zamislila, pri tej strukturi ljudi je pa težko reči karkoli, ker bo vsak reševal svojo kariero, kar je bil tudi problem zadnjih 14 dni, ko se stranka ni znala odzvati kot stranka in je zato nasrkala. Če bodo našli pogumnega človeka, ki ve, da ima ta stranka potencial in da jo lahko dolgoročno, do državnozborskih volitev, nikakor pa ne do evropskih, vzpostavi nazaj, potem ima kakšno možnost, če pa se bo to razletelo, potem pa te stranke nihče več ne bo pobral in sestavil skupaj.""Erik Brecelj ima gotovo kakšne individualne izkušnje s posamezniki, ki so člani ali pa se delajo, da so člani te stranke. Njegova izkušnja je gotovo relevantna. Kolikor sem jaz imel izkušnje z njo, ta stranka ni tega ranga, kot jo on označuje. Stranka se zagotovo ni dobro odzvala na obtožbe. Oni bi se morali z njim pogovoriti in razčistiti, katere ljudi vidi kot problematične, ter potem ugotoviti, ali ima prav glede njih ali ne."