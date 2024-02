Premier Golob v DZ poslal odstopno izjavo Švarc Pipanove

Zaradi afere sodna stavba je Dominika Švarc Pipan predsedniku vlade Robertu Golobu ponudila odstop. Ta je odstop sprejel, odstopno izjavo Švarc Pipanove pa danes poslal v DZ. Najverjetneje se bodo poslanci z odstopno izjavo ministrice seznanili že na jutrišnji seji.

V skladu s poslovnikom DZ se mora obvestilo o odstopu ministra uvrstiti na dnevni red seje DZ najkasneje v sedmih dneh po prejemu obvestila. Prva izredna seja DZ bo že ta petek, druga pa prihodnji teden v sredo. Po seznanitvi poslancev z njenim odstopom bo ministrska funkcija Švarc Pipanovi prenehala.

Premier mora nato skladno s poslovnikom DZ v desetih dneh predlagati novega ministra ali DZ obvestiti, da bo funkcijo tega ministra začasno opravljal sam ali jo poveril drugemu ministru. S koalicijsko SD so se sicer že dogovorili, da bo vodenje pravosodnega resorja začasno prevzel premier Golob, čeprav je bilo v zadnjih dneh slišati tudi ugibanja o tem, ali bi utegnil Golob v tem času že najti ime kandidata za novega ministra, saj si funkcije pravosodnega ministra ne želi opravljati prav dolgo.

Švarc Pipanova bo morala oditi, ker je kot predstojnica ministrstva za pravosodje podpisala pogodbo o nakupu stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani, vredno 7,7 milijona evrov.

Na ministrico so se zgrnili očitki o netransparentnem in negospodarnem nakupu. Švarc Pipanova sicer zatrjuje, da je bila pri nakupu zavedena, prst pa je pri tem uperila tudi v nekatere uslužbence ministrstva in člane stranke, med drugim generalnega sekretarja SD Klemna Žiberta, ki je s te funkcije tudi odstopil. V SD so se odločili, da gredo aprila na volilni kongres. Švarc Pipanova je iz stranke SD odstopila v ponedeljek.

Švarc Pipanova se je tudi sama lotila razčiščevanja okoliščin omenjenega nakupa in premierju Golobu v torek predala poročilo o svojih ugotovitvah. S stavbo na Litijski cesti se ukvarjajo tudi na državnem odvetništvu. Kot so na odvetništvu pojasnili na STA, pripravljajo postopek javnega naročanja za izbiro cenilca, s tem namenom so oblikovali tudi zahteve za pripravo cenilnega poročila.