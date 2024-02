Stranka SD gre aprila na volilni kongres, je na podlagi opravljene razprave konference stranke zvečer sklenilo predsedstvo SD. Po besedah predsednice Tanje Fajon naj bi kongres predvidoma izpeljali 13. aprila. Tako bi stranka utegnila še pred prihajajočimi volitvami v Evropski parlament dobiti novo vodstvo.

"Nisem nekdo, ki, ko se barka maje in gre skozi čeri, skoči z nje in si nadene rešilni jopič. Ostajam predsednica stranke, na moj predlog smo se dogovorili, zato ker želim, da ima stranka priložnost, da gremo na volilni kongres. Kakšne bodo odločitve do tokrat, mislim, da lahko presodi vsak sam," je na vprašanje o svojem morebitnem odhodu s čela stranke povedala predsednica SD Tanja Fajon.

SD je danes na več organih opravila razpravo o poteh za izhod iz krize, v kateri se je stranka znašla po aferi v zvezi z nakupom stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani. Anketa, ki jo je za časnik Delo izvedla Mediana, je pokazala, da je podpora SD strmoglavila z januarskih 7,5 odstotka na komaj 2,6 odstotka. Predsednica Tanja Fajon pa je končala na zadnjem mestu lestvice priljubljenosti politikov.

V predsedstvu stranke odločeni, da ta vlada konča mandat in da SD pri tem aktivno sodeluje

V središču omenjene afere sta se znašla ministrica iz vrst SD Dominika Švarc Pipan in glavni tajnik stranke Klemen Žibert. Prva bo zaradi afere morala zapustiti ministrski položaj, Žibert pa je že odstopil z mesta glavnega tajnika SD.

Obenem so številne kritike letele tudi na vodstvo stranke, ki da se ob aferi ni ustrezno odzvalo, nekateri pa so prst uperili v koalicijsko partnerico Gibanje Svoboda in razmišljali tudi o izstopu SD iz koalicije. A je Frangež danes v izjavi po predsedstvu SD dejal, da so odločeni, da ta vlada konča mandat in da SD pri tem aktivno sodeluje.

Frangež začasno namesto Žiberta

Kolegij predsednice SD Tanje Fajon je zato predlagal, da za vršilca dolžnosti glavnega tajnika postavijo vidnega člana, sicer pa državnega sekretarja na gospodarskem ministrstvu Matevža Frangeža, ki je zdaj predsednik konference SD, najvišjega organa med dvema kongresoma. Predsedstvo je predlog soglasno potrdilo, so zapisali na omrežju X.

Matevž Frangež bo začasno prevzel delo glavnega tajnika SD. Foto: STA

Golob bo začasno prevzel vodenje ministrstva za pravosodje

Prejšnji teden je po več pozivih SD k odstopu oziroma razrešitvi z ministrske funkcije svoj odstop premierju ponudila tudi ministrica za pravosodje Švarc Pipanova. S predsednikom vlade sta se sicer dogovorila, da ga predvidoma v roku enega tedna seznani s svojimi končnimi ugotovitvami glede nakupa stavbe na Litijski cesti. Te je torej pričakovati ta teden, nato pa tudi odstop ministrice, za katerega je Golob napovedal, da ga bo sprejel.

Pogovore s kandidati za novega ministra oziroma ministrico bo Golob po napovedih začel v tem tednu, začasno pa skladno z dogovorom s SD vodenje pravosodnega resorja prevzel sam.