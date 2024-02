Fajonova: Upam, da se bomo iskreno pogovorili in nadaljevali pot

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Zadnji tedni so bili težko obdobje, najtežje od 2020, odkar sem prevzela predsedovanje," je na novinarskem dogodku dejala ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon.

"Pred časom smo se odločili, da razrešimo Dominiko Švarc Pipan zaradi objektivne odgovornosti. Vendar pa ne stranka Socialni demokrati ne jaz ne Švarc Pipanova ne Robert Golob nismo tu, da raziskujemo in iščemo odgovornost," je v izjavi za javnost dejala predsednica SD Tanja Fajon. Za nocoj je napovedala sestanek s premierjem, na katerem pričakuje, da se bodo iskreno pogovorili o vsem in tudi o nadaljnjem sodelovanju v koaliciji.

"Več od tega ne morem napovedati," je še dodala ministrica.

Povedala je tudi, da je stranka SD sprejela odločitev, da za ponedeljek skličejo konferenco, kjer bodo razpravljali o tekoči problematiki. "Vodenja stranke nisem prevzela zato, da jo bom vodila samo v lepih časih. Danes je zame najtežji trenutek v času vodenja SD, ne bom pa kar skočila z barke," je zatrdila.

Dodala je, da je treba ljudem povrniti zaupanje in da nikakor ne želijo težav pometati pod preprogo.

"Na konferenci bomo videli, kako naprej. Stranka ni v dobri kondiciji, ampak bomo samozavestno sprejemali odgovornost še naprej," napoveduje.

Kako se odziva na blatenje SD in očitke o koruptivnosti, s katerimi se stranka trenutno spopada? "Veliko očitkov leti tudi na našo stranko, veliko je napetosti, tudi prek medijev. Ampak ne more se blatiti vseh članov povprek, češ da smo vsi koruptivni. Znotraj stranke bomo znali to počistiti," je poudarila.

Na novinarsko vprašanje, kaj glede obstoja koalicije pričakuje od današnjega sestanka, je dejala, da pričakuje, da se bodo iskreno pogovorili, kako in na kakšen način bodo sodelovali naprej.

Glede morebitnega izstopa iz koalicije je izrazila upanje, da se bodo pogovarjali kot odgovorni in zreli politiki in da bodo prevladale premišljene in modre poteze.

Tudi glede pozivov, da bi tudi ona morala odstopiti, odgovarja, da bo priložnost za pogovor o tem na strankini konferenci v ponedeljek. "Poleg takšnih pozivov pa so tudi takšni, naj ne vržem puške v koruzo. Tako bom v ponedeljek podala pojasnila glede vsega, kar koga zanima," napoveduje Fajonova.

Na koncu je še poudarila, da si iskreno želi, da bi koalicija obstala. "Vseskozi sem iskreno verjela, da ni alternative, saj smo dobili jasen mandat ljudi. Naredili smo tudi veliko dobrega, zdaj se išče samo slabo. Stvari pa seveda ni moč spremeniti čez noč. Imamo željo, da vlada nadaljuje svoje delo," je poudarila na koncu.