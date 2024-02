V SD so premierja obvestili, da njihovo stališče ostaja nespremenjeno. "Pričakujemo, da boste spoštovali sklep predsedstva SD in da boste zaradi objektivne odgovornosti v zvezi z nakupom stavbe na Litijski cesti v Ljubljani, skladno z vašimi pristojnostmi, predlagali razrešitev ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan," izhaja iz dokumenta, ki so ga v SD posredovali v kabinet predsednika vlade.

Po neuradnih informacijah POP TV sta se Golob in Švarc Pipanova na Gregorčičevi nocoj sešla na štiri oči. Sestanek je že končan, toda na izplen srečanja bo najverjetneje treba počakati do ponedeljka. Dogovorila pa naj bi se, da naj bi, ko bo prišel čas za to, ministrica odstopila sama, še poroča omenjena televizija.

"Glede na naravo obtožb, ki jih te dni v javnosti tudi glede članov stranke SD sporoča Dominika Švarc Pipan, ne more podajati zaključkov naša ali katerakoli druga politična stranka, temveč za to pristojni organi," so še zapisali.

Švarc Pipanova je namreč v zadnjih dneh prst uperila v nekatere člane SD in jim očitala zavajanje pri nakupu stavbe za potrebe sodišč, prirejanje dokumentacije uradnikov ministrstva in vpletanje generalnega sekretarja stranke Klemna Žiberta v posel. Danes pa naj bi se po poročanju POP TV Švarc Pipan in Golob sestala v vladni palači in se dogovorila, da naj bi, ko bo nastopil čas za to, Švarc Pipanova odstopila sama. Razplet naj bi bil tudi po informacijah STA znan v ponedeljek.

"Za stranko so izjemno težki dnevi," pa je predsednica SD Tanja Fajon zapisala v pismu, ki ga je namenila članstvu. Po sprejetem sklepu predsedstva SD, da Švarc Pipan pozove k odstopu z mesta ministrice za pravosodje, so priča "pogromu nad stranko, tudi s strani ministrice", ki da z obtožbami o SD ter njenih posameznikih "meče slabo luč na vse člane in članice stranke, ki delamo pošteno, transparentno in zakonito".

Fajonova ostaja odločno na stališču, da bianco zaupanja v stranki "ni in ne bo, dejanja pa so tista, po katerih ljudi presojamo in sodimo". In če je potrebno, tudi ukrepamo, je dodala. Verjame, da članstvo nastala situacija skrbi, zaradi pogroma pa so, kot je sama, upravičeno prizadeti.

"Ob prevzemu stranke sem jasno povedala, da se in se bom vedno zavzemala za ničelno stopnjo korupcije. Ostajam odločna, da bodo v stranki SD za vse veljali enaki vatli. Vsak med nami je dolžan prevzemati odgovornost za svoja dejanja," je še zapisala.

Medtem se je Švarc Pipanova na družbenem omrežju Facebook državljanom zahvalila za "množične izraze podpore in spodbude". Te ji dajejo vedeti, da je "le napočil čas za vztrajanje, da presekamo sporne politične prakse in vzpostavimo vodotesne sisteme varovalk proti vdorom parcialnih interesov pri vodenju in upravljanju države".

"Za vedno bom morala nositi težko breme zavedanja, da sem se tudi sama nehote ujela v premetene zanke tovrstnih praks," je zapisala. Četudi pa bo morala oditi, bo šla mirno, "z zavestjo, da se val tega boja ne bo več dal zlahka ustaviti". Zavezuje pa se, da se bo borila naprej.

Afera vsak dan dobiva nove razsežnosti. Mediji danes poročajo tudi o nakupu stanovanja očeta Klemna Žiberta pod zelo ugodnimi pogoji. Prihajalo pa naj bi tudi do incidentov, v katerih naj bi bili fizično napadeni otroci vpletenih, je poročal Siol.