Afera nakupa sodne stavbe dobiva krute razsežnosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po spornem nakupu sodne stavbe na Litijski cesti v Ljubljani, v katerega je domnevno vpletenih več oseb, se je po naših informacijah zgodilo več incidentov, v katerih naj bi bili fizično napadeni otroci vpletenih. Za podrobnejša pojasnila smo se obrnili na ministrstvo za pravosodje, stranko SD in policijo.

S pravosodnega ministrstva so nam sporočili, da je bila ministrica Dominika Švarc Pipan 20. januarja letos pisno obveščena o dveh tovrstnih incidentih, podrobnosti pa zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo komentirati.

"Ministrica je o tem nemudoma obvestila pristojno notranjo službo ministrstva in pošiljatelja obvestila, da je zadevo predala pristojni službi, ter predlagala, naj družini podata prijavo na policijo. Odgovor pošiljatelja obvestila je bil, naj ministrica v prihodnje odločanje o ukrepih prepusti družinam in naj jih z lastnim ukrepanjem ne izpostavlja po nepotrebnem," so pojasnili na ministrstvu.

Grožnje prejeli tudi sodelavci Švarc Pipanove

Ministrica je še dodala, da so v zadnjih dneh neposredno grozili tudi njenim najožjim sodelavcem, vpletenim v posel oziroma ozadje posla. "Tudi prejemniki teh groženj za zdaj želijo ukrepati sami oziroma samozaščitno," so pojasnili.

Z ministrstva so še odgovorili, da ministrica o tovrstnih dogodkih sicer redno obvešča tudi pristojne varnostne službe vlade.

Iz SD so nam odgovorili, da ne razpolagajo z informacijami, "po katerih povprašujete in katere tudi v primeru, da bi jih imeli, ne bi podajali v javnost, ko gre za zaposlene na ministrstvih ali njihove družinske člane, tudi mladoletne otroke."

Pojasnil policije še nismo prejeli. Objavili jih bomo, ko jih prejmemo.