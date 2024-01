SD naj bi sprožila postopek za izključitev Dominike Švarc Pipan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po neuradnih informacijah bodo Socialni demokrati zaradi javnega blatenja stranke in strankinega dobrega imena še v tem tednu začeli postopek izključitve Dominike Švarc Pipan, piše N1.

Izključitev je v vrstah Socialnih demokratov postopek, ki traja kar nekaj časa, Dominika Švarc Pipan pa bo poklicana tudi na zagovor, še piše N1.

Kot je znano, se je ministrica pod drobnogledom javnosti v zadnjih tednih znašla zaradi domnevnih nepravilnostih pri nakupu prostorov na Litijski, ki jih preverjata tudi Nacionalni preiskovalni urad in Komisija za preprečevanje korupcije.

Predsedstvo SD je v ponedeljek Švarc Pipanovo pozvalo k odstopu zaradi njene objektivne odgovornosti, a ta tega noče storiti. Trdi namreč, da bi prav njen odstop omogočil nadaljevanje spornih praks, kakršne so se po njeni oceni pojavile tudi v aferi sodna stavba.

Ministrica še trdi, da so jo posamezni uradniki njenega ministrstva in člani stranke SD zavestno zavajali oziroma ji lagali ter načrtno prikrivali in prirejali podatke.

Premier Robert Golob, ki je že prejel uradni predlog SD za razrešitev ministrice, je v sredo dejal, da so obtožbe zares hude in se je z njimi dolžan podrobneje seznaniti, zato bo srečanja z njimi nadaljeval, dokler bo treba.