Švarc Pipanova: Čeprav bom morala oditi, bom šla mirno

Ministrica Dominika Švarc Pipan, ki se je znašla v aferi preplačanega nakupa sodne stavbe na Litijski cesti v Ljubljani, se je na družbenem omrežju Facebook državljankam in državljanom zahvalila za množične izraze podpore in spodbude. "Napočil je čas za neomajno vztrajanje vseh nas, da presekamo sporne politične prakse ter vzpostavimo vodotesne sisteme varovalk proti vdorom parcialnih interesov pri vodenju in upravljanju države," je zapisala.