Golob o srečanju med Fajonovo in Švarc Pipanovo: Bilo je kar zoprno #video

"Bom ponovil še enkrat," je Golob odgovoril na vprašanje novinarja, kaj namerava storiti v primeru medsebojnih pozivov k odstopu in prevzemanju odgovornosti ter obtožb glede spornega nakupa nove sodne stavbe na Litijski cesti v Ljubljani, s katerimi se zadnje dni obkladajo predvsem stranka SD na čelu s predsednico stranke Tanjo Fajon na eni in pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan, sicer članica SD, na drugi strani.

Končnega odgovora o politični usodi ministrice Dominike Švarc Pipan danes še ne bo. Premier Robert Golob ter predsednica SD in zunanja ministrica Tanja Fajon sta sicer danes skupaj potovala v Bruselj, a je Golob ob prihodu dejal, da o tem nista spregovorila "niti besede". Tudi predloga za izključitev Švarc Pipanove iz SD za zdaj ni. "O tem sva se dosti pogovarjala včeraj," je dopoldne ob prihodu na vrh zasedanja voditeljev EU Golob odgovoril na vprašanje o tem, ali sta s Fajon na poti v Bruselj že prišla do dogovora o usodi ministrice za pravosodje Švarc Pipan, ki se ji položaj izmika zaradi očitkov o negospodarnem nakupu stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani. Foto: Matic Prevc/STA

"Ministrica za pravosodje ni kdorkoli in njena zgodba bistveno presega zgodbo kar ene ministrice. Obtožbe, ki jih je izrekla, so zelo resne, moja dolžnost kot predsednika vlade pa je, da o resničnosti teh obtožb po eni strani dobim odziv koalicijske partnerice (SD, op. p.), po drugi strani pa ministrica te obtožbe podkrepi z dokazili. To je nekaj, k čemur sem pozval obe strani. V moji prisotnosti so se tudi soočili in moram reči, da je bilo kar zoprno. To je pa tudi vse. Moja dolžnost je, da dobim več podatkov, in prav je tako. Najhuje, kar bi se lahko zgodilo, je, da bi se odzval prehitro, nato pa bi se izkazalo, da so obtožbe v veliki meri resnične. Tega si res ne želim," je pojasnil predsednik vlade.

Dominika Švarc Pipan in Tanja Fajon v času, ko se med ministricama še niso kresale iskre Foto: STA Ministrica za pravosodje je v sredo dejala, da prevzema objektivno odgovornost za nakup stavbe, a če bi odstopila v tem trenutku, se bodo podobne zgodbe nadaljevale. Dodala je, da se vse bolj kaže, da gre pri nakupu sodne stavbe na Litijski za skrbno načrtovano, protipravno delovanje, zavestno zavajanje in prirejanje dokumentacije s strani organizirane skupine s ciljem pridobitve protipravne koristi. Gre za posamezne uradnike ministrstva, kot tudi člane stranke SD, je dodala.



Očitke je usmerila tudi proti generalnemu sekretarju stranke Klemnu Žibertu in predsednici SD Fajon, ta pa je izjave Švarc Pipanove na njen račun označila za laži in manipulacije. Da so se odnosi med ministrico Švarc Pipan in njeno stranko SD zaostrili tudi na osebni ravni, je bilo razumeti tudi po sredinih nastopih Fajonove v večernih informativnih oddajah na Televiziji Slovenija in POP TV. Fajon je večkrat poudarila, da ministrica nima več zaupanja stranke, zato predlagajo njeno razrešitev.



Fajon je sicer v sredo premierju Golobu tudi "toplo svetovala", naj spoštuje stališče SD in Švarc Pipan odslovi. "Sicer smo lahko v resni zagati in se bomo morali v koaliciji pogovoriti, kako naprej," je opozorila.



A po Golobovi oceni bi bilo najhuje, da bi reagiral prehitro. "Potem pa bi se izkazalo, da so obtožbe v velikem delu res resnične, tega si res ne želim," je dodal.



Fajon tudi ni izključila možnosti, da bi kdo podal predlog za izključitev Švarc Pipan iz stranke. Po informacijah STA pa v SD za zdaj takšnega predloga še niso prejeli. (STA)