Fajonova: Če bo Golob vztrajal, se bomo morali pogovoriti o zaupanju

V SD so k predlogu za razrešitev ministrice pozvali tudi premierja Roberta Goloba, ki pa pravi, da mora pred odločitvijo o njeni politični usodi glede na hude očitke prejeti več informacij. Foto: Reuters

Tekom dne se je sestal kolegij predsednice SD Tanje Fajon, na katerem je bilo govora o aktualnih zadevah stranke in vsebinskih vprašanjih, ki bodo v obravnavi v DZ in na vladi v prihodnjem tednu, so sporočili iz SD. Stranko sicer zadnje dni najbolj zaposluje afera o domnevno spornem nakupu stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani.