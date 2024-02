Žibert se bo zagovarjal pred vodji lokalnih odborov stranke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan je sicer na ponedeljkovem sestanku premierju Robertu Golobu ponudila svoj odstop. Strinjala sta se, da ministrica ostaja na položaju, dokler bo treba, da se zadeva resnično razčisti, predvidoma dva do tri tedne, je ministrica pojasnila v oddaji Marcel na Televiziji Slovenija. Medtem odziv predsednika vlade še pričakujemo, v SD, kjer so ministrici podporo že odrekli, predsednika vlade pa večkrat pozvali, naj predlaga njeno razrešitev, pa v teh dneh vlada vse več napetosti in nezadovoljstva.

Pojasnila o dogajanju v stranki na današnjem popoldanskem sestanku z generalnim sekretarjem Klemnom Žibertom tako pričakujejo tudi predstavniki občinskih organizacij. Nekateri so v pogovorih za STA v ponedeljek izrazili pričakovanje, da bo Žibert poleg okoliščin glede domnevnega vpletanja v posel nakupa stavbe na Litijski cesti v Ljubljani pojasnil tudi očitke glede nepremičnin v lasti njegove družine.

Opozorili so tudi, da je za dogajanje v stranki poleg generalnega sekretarja objektivno odgovorna tudi predsednica SD Tanja Fajon. Nekdo od njiju bi za dogajanje moral prevzeti odgovornost, so ocenili nekateri sogovorniki.

Še prej bo na dopisni seji predsedstvo SD odločalo o sklicu konference, ki je najvišji organ stranke med dvema kongresoma. Konferenca bi po načrtih potekala prihodnji ponedeljek, kakšni sklepi bi utegnili biti na mizi, bo bolj jasno po sredinem sestanku vodstva stranke s premierjem Golobom. Ne glede na izplen pa je pričakovati, da bo članstvo na konferenci pretresalo tako prihodnost stranke kot nadaljnjo pot v koaliciji.