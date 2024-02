Dominika Švarc Pipan izstopila iz SD: "Hvala za rože in srečno SD"

Dominika Švarc Pipan je na Facebooku zapisala: "Verjamem v socialno demokracijo, ne verjamem pa več v njeno spoštovanje znotraj - vodstva - stranke SD. Pripravljena sem bila sodelovati pri prečiščenju stranke, pri njenem preporodu, opozarjala, da tako ne gre več naprej, vodstvo pozivala k samorefleksiji in internemu očiščenju spornih praks. A vabila na današnjo sejo Konference SD, čeprav sem njena članica, nisem prejela. Tako kot ne vabila na sejo predsedstva, čeprav sem prav tako njegova članica. Vodstvo stranke z menoj že dva tedna ne komunicira ničesar. Z izključevanjem se stranke SD ne da rešiti. Tisti, ki v socialno demokracijo verjamejo in jo tudi živijo, zaslužijo več. Hvala za rože in srečno SD!"

Pravosodna ministrica Švarc Pipanova in vodstvo stranke SD sta se znašla na različnih bregovih po aferi v zvezi z nakupom stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani. Zaradi omenjene afere bo Švarc Pipanova zaradi objektvine odgovornosti zapustila ministrski položaj.

Je pa ministrica po izbruhu afere obtožila nekatere uslužbence na ministrstvo, da so jo načrtno zavajali glede posla, prst pa je uperila tudi v zdaj že nekdanjega glavnega tajnika stranke SD Klemna Žiberta.