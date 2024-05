Stranka Resni.ca je danes s podpisi 1.055 volivcev na Državno volilno komisijo vložila kandidatno listo za evropske volitve. "Končno se je tudi na evropskih volitvah pojavila stranka, ki jo bodo lahko volili tudi tisti, ki do zdaj niso bili slišani," je ob tem dejal strankin predsednik Zoran Stevanović. Hkrati je pozval k udeležbi na volitvah. Kandidatno listo je danes vložila tudi stranka Levica, nosilka liste Nataša Sukič pa je ob tem poudarila, da bo lista Levice na prihajajočih volitvah zastopala vrednote solidarnosti, vključenosti in dostojnega življenja za vse.

Stranka se na evropske volitve podaja z nekaterimi znanimi obrazi. Na listi so poleg Stevanovića novinarka Polona Frelih, igralka Tanja Ribič, pisatelj in kolumnist Branko Gradišnik ter zdravnika Sabina Senčar in Stanko Pušenjak, geopolitični strokovnjak Neven Polajnar, nekdanji direktor policije Bojan Potočnik in veterinarka in zagovornica samooskrbe Katja Kokot.

Foto: Bor Slana/STA

Kot je dejal Stevanović, bodo imeli ljudje na evropskih volitvah končno možnost izbrati dobro stranko. V stranki poudarjajo, da gre za glas ljudi, ki do zdaj niso bili slišani, in slovenski glas, ki še ni bil slišan.

Resni.ca je namreč po njegovem pojasnilu stranka, ki bo nagovorila tudi tiste, ki ne verjamejo več v politiko in so siti "politike preteklosti, lažnih delitev in korupcije". Predvsem pa je "stranka tistih, ki imajo dovolj izsiljevanja tujih agentov in si želijo brezčasne suverenosti, javnega zdravstva, neuvrščenosti v diplomatskih in vojaških sporih, tradicionalnih družinskih in drugih evropskih vrednot, samooskrbe, lokalnega kmetijstva ter digitalne suverenosti", je pojasnil.

Računajo na uvrstitev v Evropski parlament

V stranki so po njegovih navedbah prepričani, da bodo evropskim volivcem vse to ponudili, in računajo na to, da bodo zbrali dovolj glasov in se uvrstili v Evropski parlament.

V volilni kampanji pa Stevanović pričakuje, da bodo mediji dajali prednost določenim strankam, pričakuje pa tudi "nadaljnje uprizarjanje lažnega boja med desnico in levico". Po njegovem mnenju se bodo v kampanji vrstili pozivi na volitve, "da ne zmaga Janša", obenem pa bodo mediji in ankete kočevskega župana Vladimirja Prebiliča s stranko Vesna prikazovali kot alternativo, kar pa po Stevanovićevih besedah ni.

Foto: Bor Slana/STA

Na vprašanje glede konflikta v Gazi je Stevanović odgovoril, da želijo biti v tujih sporih nevtralni in se zavzemajo za mir. Poudaril je tudi, da so proslovensko usmerjeni. Glede očitkov nekaterih o proruski usmeritvi pa je ocenil, da ti kažejo, da delajo dobro, da so na pravi poti in da gre za navedbe tistih, ki jim "nimajo ničesar drugega očitati".

DVK bo o veljavnosti vložene liste kandidatov odločala na četrtkovi seji. Rok za vlaganje kandidatnih list se izteče 10. maja, doslej so to storile vse parlamentarne stranke, SLS in Vesna.

Kandidatno listo vložila tudi Levica

Nataša Sukič, ki je nosilka na listi Levice za letošnje evropske volitve, je ob vložitvi poudarila, da bo lista Levice na prihajajočih volitvah zastopala vrednote solidarnosti, vključenosti in dostojnega življenja za vse. Torej tiste vrednote, ki jih Levica s svojim programom zastopa že danes in ki ljudem zagotavljajo minimum socialne varnosti v času negotovosti.

Foto: Bor Slana/STA

Predstavitvenega dogodka, ki je potekal na Prešernovem trgu, sta se poleg drugih kandidatk in kandidatov Levice udeležila tudi koordinatorica stranke Asta Vrečko in vodja poslanske skupine Levica Matej T. Vatovec. Ob izraženi podpori kandidatom in kandidatkam sta predstavila prioritete stranke – doseči dober rezultat na evropskih volitvah in čim bolje promovirati vrednote in program Levice. Ob tem sta poudarila, da je na volitvah glas za Levico in Natašo Sukič glas za Evropo, ki mora spremeniti svoje politike in postati bolj demokratična, neodvisna, zavezana k miru, socialna in okoljevarstvena.

Luka Mesec na listi kot podporni kandidat z zadnjega mesta

Na kandidatni listi Levice je devet kandidatk in kandidatov. Poleg Nataše Sukič za evropske poslance na listi Levice kandidirajo še državni sekretar za področje socialnih zadev, dela in delavskih pravic Dan Juvan, mlada politologinja z mednarodnimi izkušnjami Katja Sluga, dolgoletni predsednik bošnjaške zveze Fahir Gutić, nekdanja direktorica Moderne galerije, umetnostna zgodovinarka in filozofinja Zdenka Badovinac, državni sekretar na ministrstvu za solidarno prihodnost Luka Omladič, pisateljica in sociologinja Svetlana Slapšak, študentka, prekarka in aktivistka Tarra Kristan ter minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, ki kandidira kot podporni kandidat z zadnjega mesta.

Na kandidatni listi Levice je devet kandidatk in kandidatov. Foto: Bor Slana/STA

Matej T. Vatovec je uvodoma poudaril: "Levica ima izjemne kandidatke in kandidate, ki prihajajo iz različnih družbenih, generacijskih in poklicnih okolij. Naši kandidati poznajo in razumejo številne težave, s katerimi se srečujejo ljudje v Sloveniji in Evropi. Na te težave imajo tudi odgovore, s katerimi bodo predstavljali Levico v predvolilni kampanji. Verjamem, da bodo prizadevanja naših kandidatov prepoznali tudi ljudje. Pričakujem, da bo stranka dosegla čim boljši rezultat na prihajajočih volitvah."

Foto: Bor Slana/STA

Luka Mesec je opozoril, da se prihodnost Evrope temni zaradi vojn in podnebnega zloma. Zato je ključno vprašanje na prihajajočih volitvah, kako ljudem zagotoviti normalnost. "Podati je treba odgovore na vprašanja, kako lahko v Sloveniji in Evropi ljudje še naprej živijo v stabilnem okolju, da jim ni treba skrbeti za kruh in streho nad glavo. Kako jim zagotoviti pravico do dela in možnosti, da uresničijo svoje potenciale. In kako ljudem vrniti upanje, da se je vredno boriti za prihodnost brez vojn in nacionalizmov. Naš odgovor na to je evropska solidarnost."

