Medtem ko se večina politikov na službena potovanja odpravi z letalom, se je minister za delo Luka Mesec odločil za drugačno pot. V Bruselj se je odpravil z vlakom. Moti ga namreč, da se v EU med 500 ali tisoč kilometrov oddaljenimi kraji potuje z letali in ne z vlaki.

Kot je zapisal na svojem Facebook profilu, mu je bilo že ob nakupu karte, za katero je odštel okoli 300 evrov, jasno, zakaj je za zdaj edini slovenski minister, ki se je odločil za to potezo.

V prestolnico EU se bo namesto ure in pol, kot bi trajala pot z letalom, namreč vozil kar 16 ur in pri tem trikrat prestopil. "Celo avstrijski sprevodnik nas je vprašal: 'Bist du sicher?' (Ste prepričani?, op. p.), ko je prebral na karti, kam gremo," je v objavi zapisal Mesec in delil utrinke s svojega popotovanja, na katerega se je odpravil s tremi sodelavci.

Mesec si čas krajša z branjem in celo s telovadbo, saj je za razliko od letala na vlaku kar nekaj prostora. Dovolj časa bo imel tudi za ogled kakšnega filma.

Foto: Luka Mesec/Instagram

Mesec predlaga: Vsi funkcionarji znotraj EU bi lahko potovali z vlaki

Kljub vsem negativnim vidikom potovanja z vlakom je izpostavil bistveno prednost, to je manjši ogljični odtis. "Z letalom bi vsak od nas ustvaril 135 kilogramov emisij CO2, z vlakom jih bomo desetkrat manj. Potujemo štirje, kar pomeni, da smo prihranili skoraj pol tone emisij," je izračunal Mesec in poudaril, da bi morali, če želimo do leta 2050 doseči ogljično nevtralnost, emisije zmanjšati z deset na od dve do tri tone na leto na prebivalca.

Z namenom doseganja zgornjega cilja je Mesec EU pozval, da bi vsi njeni funkcionarji znotraj Unije namesto z letali potovali z vlaki. Prepričan je, da Evropa potrebuje hitrejše železniško omrežje in da se pri tem lahko kosa s Kitajci, ki slovijo po urejenih in hitrih železniških povezavah.