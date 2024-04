Nataša Sukič je nosilka kandidatne liste Levice za evropske volitve

Kandidatno listo za evropske volitve so potrdili tudi v Levici. Njena nosilka bo poslanka DZ Nataša Sukič, na listi pa bo mogoče najti tudi znana imena, kot sta Svetlana Slapšak in Zdenka Badovinac. Listo zaključuje minister za delo Luka Mesec, ki je poudaril, da je glas za Levico glas za mir, solidarnost, naravo in neodvisno Evropo.

Kot je dejala koordinatorica Levice Asta Vrečko, so v Levici v skladu s pravili na svetu stranke potrdili listo za evropske volitve, maja pa bodo začeli kampanjo pred prihajajočimi volitvami.

Za vidno članico stranke in podpredsednico DZ Natašo Sukič sta na listi še državni sekretar na ministrstvu za delo Dan Juvan in Katja Sluga, ki je po besedah Vrečkove aktivna na področju dela in feminizma. Na četrtem mestu je dolgoletni predsednik bošnjaške zveze in aktivist Fahir Gutić, na petem pa nekdanja direktorica moderne galerije Zdenka Badovinac. Sledijo državni sekretar na ministrstvu za solidarno prihodnost Luka Omladič, sociologinja Svetlana Slapšak in študentka, predstavnica mladih aktivistov Tara Kristan. Nekdanji koordinator stranke Luka Mesec bo na volitvah sodeloval kot zadnji na listi.

"Lista je izjemno pestra. (...) Gre za kandidate, ki s svojo integriteto, dolgoletnim delom in aktivizmom pravzaprav zastopajo vrednote, ki jih želi Levica tudi zastopati v Evropi, torej tovarištvo, solidarnost, vključenost in predvsem dostojno življenje za vse," je izpostavila Vrečkova. V Levici po njenih besedah verjamejo, da imajo močno listo, s kampanjo pa želijo pokazati, da je Levica potrebna tudi v Evropi.

Računajo na en mandat

V Levici, edini stranki aktualnega sklica DZ, ki v Evropskem parlamentu nima svojega predstavnika, po besedah Sukičeve realno računajo na en mandat.

"Če bom izvoljena v Evropski parlament, bom še naprej odločen glas progresivne, napredne civilne družbe, ki si prizadeva za socialno pravičnost, za pravičen zeleni prehod, za človekove pravice, za mir," je dejala Sukičeva. Prav tako si bo prizadevala za socialno varno Evropo ter dvig minimalne plače in pokojnin na evropski ravni, "tako kot je uspelo Levici tu doma, v Sloveniji".

Mesec je poleg podnebnih sprememb, glede katerih bi morala Evropa pokazati, da niso nepremostljiv izziv, kot programske usmeritve Levice izpostavil še, da bi morala Evropa postati mediator in glasnik miru, predvsem med ZDA in Kitajsko. Evropska solidarnost pa bi morala postati odgovor na nacionalizme, meni.

Mesec je kot zadnji na listi le podporni kandidat, saj si želi zaključiti delo na ministrstvu. "Trenutno vodim zahteven resor dela, ki ima pred sabo med drugim pokojninsko reformo, to je moja prioriteta, zaključiti delo tam," je dejal. Glede možnosti njegove izvolitve z zadnjega mesta s preferenčnimi glasovi pa je dejal: "To je tveganje, ki ga je stranka pripravljena sprejeti."

Volitve poslancev v Evropski parlament bodo 9. junija. Doslej sta listi uradno vložili le parlamentarna NSi in zunajparlamentarna stranka Vesna.