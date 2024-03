Levica namesto na državno proslavo rajši na protest

Levica bo danes bojkotirala državno proslavo ob 20. obletnici vstopa v Nato na Brdu pri Kranju, svoje člane in podpornike pa poziva, naj se namesto tega udeležijo današnjega shoda proti severnoatlantskemu zavezništvu v Ljubljani.

Kot je stranka poudarila v današnjem sporočilu za javnost, so se za bojkot državne proslave odločili, ker ne nameravajo praznovati dveh desetletij slovenskega sodelovanja pri zapravljanju za orožje, netenju konfliktov in uničevanju držav. Namesto tega bodo obletnico praznovali na demonstracijah. Svoje člane in podpornike so pozvali, naj se jim pridružijo na shodu Ne Nato, mir nam dajte, ki bo popoldne v Ljubljani.

Opozarjajo, da je Slovenija kot članica Nata soodgovorna za vojne

V Levici so ob tem poudarili, da so v času, ko je Slovenija članica Nata, države zavezništva vplivale na številne konflikte v svetu ali pa se odločile, da v njih ne ukrepajo. Opozorili so, da je Slovenija kot članica Nata soodgovorna za vojne.

"Zaradi Nata nismo varnejši, prav nasprotno, kot država članica smo tudi mi tarča njegovih nasprotnikov," še poudarja Levica. Ob tem omenja, da država porablja denar za orožje namesto za vrtce in bolnišnice, je potencialni cilj beguncev z uničenih območij ter bo trpela zaradi poplav, suš in požarov, h katerim vojska in vojaška industrija prispevata kot eden velikih virov globalnega segrevanja.

Slovenija se je po dolgoletnih prizadevanjih največjemu obrambnemu zavezništvu na svetu pridružila 29. marca 2004, ko je skupaj z Bolgarijo, Estonijo, Latvijo, Litvo, Romunijo in Slovaško je postala del največje širitve v zgodovini zavezništva.

Pred 20. obletnico pridružitve Slovenije zvezi Nato bo danes na Brdu pri Kranju državna proslava, ki se je bo poleg državnega vrha in načelnika generalštaba Slovenske vojske Roberta Glavaša udeležil tudi vrhovni poveljnik zavezniških sil v Evropi, ameriški general Christopher Cavoli. Slavnostna govornica na proslavi, ki se bo začela ob 18. uri, bo predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Visoki gost, general Cavoli, se je pred proslavo mudil v Ljubljani, kjer se je srečal s premierjem Robertom Golobom. Kot so sporočili iz kabineta predsednika vlade, sta se sogovornika dotaknila aktualnih tem, povezanih z Natom, s poudarkom na pripravah na julijski vrh zavezništva v Washingtonu, delitvi bremen in zavezah o obrambnih investicijah ter razmerah na Zahodnem Balkanu in Ukrajini.

