Na Brdu pri Kranju številni visoki gostje

Pred 20. obletnico pridružitve Slovenije zvezi Nato bo danes na Brdu pri Kranju državna proslava, ki se je bo poleg državnega vrha in načelnika generalštaba Slovenske vojske Roberta Glavaša udeležil tudi vrhovni poveljnik zavezniških sil v Evropi, ameriški general Christopher Cavoli.

Slovenija se je po dolgoletnih prizadevanjih največjemu obrambnemu zavezništvu na svetu pridružila 29. marca 2004, ko je v Washingtonu slovesno deponirala ratifikacijske listine severnoatlantske pogodbe.

Skupaj z Bolgarijo, Estonijo, Latvijo, Litvo, Romunijo in Slovaško je postala del največje širitve v zgodovini zavezništva.

Tri tematske razprave

Pred državno proslavo bodo v popoldanskih urah v počastitev jubileja v Kongresnem centru Brdo potekale tri tematske razprave, kjer bodo poleg zunanje ministrice Tanje Fajon, obrambnega ministra Marjana Šarca in Roberta Glavaša sodelovali tudi tuji gostje, med njimi romunski minister za narodno obrambo Angel Tilvar in načelnika generalštabov Italije ter Avstrije, Cavo Dragone in Rudolf Striedinger.

Slavnostna govornica na proslavi, ki se bo začela ob 18. uri, bo predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Visoki gost, general Christopher Cavoli, se bo že pred tem mudil v Ljubljani, kjer ima predvideno srečanje s premierjem Robertom Golobom. Sogovornika se bosta dotaknila aktualnih tem, povezanih z Natom, s poudarkom na pripravah na julijski vrh zavezništva v Washingtonu, delitvi bremen in zavezah o obrambnih investicijah ter razmerah na Zahodnem Balkanu in Ukrajini, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.