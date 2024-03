Pirc Musarjeva o SV: Na nekaterih področjih opazen pozitiven napredek

Minister za obrambo Marjan Šarec in načelnik generalštaba Slovenske vojske (SV) Robert Glavaš sta predsednici republike Nataši Pirc Musar predstavila letno poročilo o pripravljenosti SV v letu 2023. Pirc Musarjeva je dejala, da je opazen pozitiven napredek na nekaterih področjih, medtem ko je po oceni Glavaša pripravljenost SV enaka kot lani, večina kazalnikov se ni bistveno spremenila.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je prepričana, da je SV sposobna braniti suverenost in ozemeljsko celovitost države.

Pirc Musarjevi sta letno poročilo o pripravljenosti SV v letu 2023 v vojašnici Janka Premrla Vojka v Vipavi predstavila minister za obrambo Marjan Šarec in načelnik generalštaba SV Robert Glavaš.

Ta je povzel, da ocena ostaja enaka kot lani, večina kazalnikov se ni bistveno spremenila, vendar so zaznali izboljšave na posameznih področjih.

Na usposabljanje in vaje pripadnikov SV so po njegovih besedah lani bistveno vplivale poplave ter nekatere druge vojaške naloge. "Izurjeni in usposobljeni smo za delovanje v najtežjih razmerah, zato smo v krizah vedno na voljo. Čeprav SV ni prva odgovorna za tovrstne aktivnosti, smo vedno priskočili na pomoč," je dodal načelnik generalštaba SV.

Šarec meni, da je ključna beseda zadnjih dveh let modernizacija. "Modernizacija opreme, modernizacija pristopa za iskanje novih kadrov, predvsem pa tudi modernizacija razmišljanja. To so te tri komponente, ki nas peljejo naprej," je dejal.