Kako izgleda teden dni v vojašnici? #foto #video

Prvega letošnjega zimskega tabora MORS in mladi se je udeležilo skoraj 140 dijakinj in dijakov. Letos so se mladi na taboru prvič spoznali tudi z vsebinami s področja zaščite in reševanja, kot so reševanje s psi izpod snežnih plazov in gašenje požarov.

Ministrstvo za obrambo tabor za mladoletne dijakinje in dijake organizira brezplačno.

Nekaj utrinkov iz vojaškega tabora si lahko ogledate spodaj.

Fotogalerija 1 / 8

Mlade, ki so zaključili tabor in opravili z vsemi izzivi, je pozdravil minister za obrambo Marjan Šarec. "Tovarištvo, solidarnost, skupni napori za doseganje ciljev, disciplina – vse to so temelji in vrednote Slovenske vojske in te vrednote ste spoznavali tudi udeleženke in udeleženci taborov. Tukaj ste delovali kot ekipa, pridobili ste izkušnje in nova spoznanja, vse to pa vam bo zagotovo koristilo tudi v vsakdanjem življenju," je poudaril Šarec.

Minister za obrambo Marjan Šarec pozdravil mlade tabornike, ki so uspešno zaključili tabor MORS in mladi. Foto: Tadej Krese, Zvone Vrankar

Prihodnji teden bo v vojašnici Boštjana Kekca na Bohinjski Beli potekal še drugi letošnji zimski tabor MORS in mladi. Kot so zapisali na ministrstvu za obrambo, pričakujejo več kot sto dijakinj in dijakov.