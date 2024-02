Pozor, v zračnem prostoru Slovenije poteka vojaška vaja

Danes se je začela mednarodna vojaška vaja elektronskega bojevanja Ramstein Guard 2024, ki bo trajala do petka, so sporočili z obrambnega ministrstva. Letalske operacije bodo v vidnem delu dneva potekale v osrednji in jugovzhodni Sloveniji. Naslednji teden bo sicer izvedena še mednarodna vojaška vaja Teden zračne podpore-1.

Zaradi premikov vojaških vozil so bile v nedeljo obremenjene ceste na relaciji Cerklje ob Krki-Postojna. Premik vozil je v obratni smeri načrtovan tudi v petek. Konvoj bo spremljala vojaška policija Slovenske vojske (SV), so pojasnili na obrambnem ministrstvu.

Letalske operacije bodo v času vaje potekale v vidnem delu dneva na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna, v jugovzhodnem in osrednjem delu zračnega prostora RS. Izvedbo vaje bo podpiralo tudi zavezniško letalo Falcon FA20, ki bo skupaj z letali pilatus delovalo v osrednjem delu zračnega prostora RS na višinah do šest tisoč metrov. Na vojaškem vadišču bodo vajo elektronskega bojevanja podpirali helikopterji cougar in Bell 206 ter letala pilatus in zlin.

Ključne aktivnosti vaje bodo usmerjene v pravilno ukrepanje in boj proti elektronskim motnjam v resničnih pogojih. Namen vaje je po navedbah ministrstva urjenje in razvoj zmogljivosti enot SV v prepoznavanju elektronskih motenj, zmanjšanju njihovega vpliva in delovanju v pogojih elektronskega motenja radarjev, komunikacijskih sredstev in sistemov poveljevanja ter kontrole.

Sodelovali bodo pripadniki 15. polka vojaškega letalstva, in sicer 151. helikopterska eskadrilja s helikopterjem cougar, 152. letalska eskadrilja z letali pilatus, Letalska šola s helikopterjem Bell 206 in letali zlin ter 16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora z radarji kratkega dosega na Počku ter radarji dolgega dosega na Ljubljanskem vrhu in Ledinekovem koglu ter enota zračne obrambe z radarskim sistemom Giraffe, so našteli. Poleg enot vojaškega letalstva bo sodelovala Enota za elektronsko bojevanje in Center za usposabljanje.

Vajo s svojimi sredstvi podpira Natova enota za elektronsko bojevanje. Posadke helikopterja cougar in letala pilatus se bodo v času vaje usposabljale v postopkih zaznavanja groženj protiletalskih sistemov.

Na vaji bodo sodelovale enote in poveljstva, vključena v Natov integrirani sistem nadzora in kontrole zračnega prostora na območju odgovornosti združenega poveljstva s sedežem v Španiji. V območju tega deluje tudi slovenski 16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora, so dodali na obrambnem ministrstvu.