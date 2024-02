V Postojni začetek vojaške vaje pilotov in kontrolorjev združenega ognja

Na osrednjem vadišču Slovenske vojske v Postojni se bo danes začela vaja usposabljanja pilotov in kontrolorjev združenega ognja, v kateri ob slovenskih silah sodelujejo ameriška letala F-16. Letalske in artilerijske posadke se bodo štiri dni urile v zagotavljanju ognjene podpore in izvajanju taktičnega poleta, so sporočili z obrambnega ministrstva.

Vaja bo potekala do četrtka, v tem času pa bodo ameriška letala aktivna vsak dan okvirno med 14. in 17. uro, slovenska letala pilatus in helikopterji bell pa med 9. in 15. uro. Izjema bo četrtek, ko bodo ti na nebu vse do 21. ure, so sporočili z ministrstva.

Posadke minometov se bodo usposabljale v torek in sredo med 8.00 in 15.30, v tem času bodo izvajale bojno streljanje.

Kontrolorji pomembni tudi v miru

Na obrambnem ministrstvu so ob tem pojasnili, da akreditirani tečaj kontrolorjev združenih ognjev izvajajo dvakrat na leto, traja šest tednov, sestavlja pa ga teoretično in praktično usposabljanje. S tečajem se regionalna šola kontrolorjev združenih ognjev Slovenske vojske postavlja ob bok maloštevilnim šolam, ki izpolnjujejo zavezniške in koalicijske standarde na tem področju. Šola od svoje ustanovitve leta 2016 deluje v Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki.

Pripadniki vojske s pridobljenim certifikatom lahko samostojno delujejo kot kontrolorji združenih ognjev, svoje znanje pa ohranjajo z rednim izvajanjem dodatnih preverjanj v 18-mesečnem obdobju. Kontrolorji niso zgolj vojaška zmogljivost, saj so se po navedbah ministrstva izkazali za pomemben člen intervencije pri požarih in poplavah v preteklih dveh letih, ko so nadzorovali letalske operacije za varno in učinkovito gašenje oziroma reševanje.