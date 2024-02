Na Bohinjski Beli začeli rušiti vojaški objekt

Izvajalec del, ki ga je najelo ministrstvo za obrambo, je pred tednom dni začel odstranjevati skladiščni objekt vojašnice na Bohinjski Beli, ki ga je lani novembra spodkopal plaz in se je tako znašel na robu prepada. Zaradi deževja se je v teh dneh rušenje začasno ustavilo, saj je treba počakati na varne razmere.

Kot so danes pojasnili v Slovenski vojski, so v prvih dveh dneh rušenja varno odstranili vse notranje regale skladišča, polovico kritine na skladišču in tudi kritino na sosednjem manjšem objektu.

Rušenje od plazu ogroženih objektov v vojašnici na Bohinjski Beli bomo nadaljevali, ko bodo vremenske razmere to dopuščale. Varnost izvajalcev del je bistvenega pomena. Povečali jo bodo s specialno mehanizacijo, ki bo omogočala delo z bolj varne razdalje.

Zaradi deževja, ki je povzročilo razmočenost tal, je zdaj rušenje začasno zaustavljeno, saj se plazenje nadaljuje. Nekaj materiala je tudi že spolzelo v Savo Bohinjko, saj je drsenje zemljine spodkopalo temelje objekta.

"Z ukrepom prekinitve odstranjevanja omenjenega objekta in manjše stavbe v njegovi bližini želimo predvsem počakati na pogoje, ki za izvajalce del ne bodo predstavljali tveganja," so pojasnili v Slovenski vojski in poudarili, da je varnost na prvem mestu.

Nadaljevanje aktivnosti bodo tako narekovale ustrezne vremenske razmere. Izvajalec bo na gradbišče pripeljal tudi dodatno specialno mehanizacijo, in sicer daljše hidravlične roke in priključke, s katerimi bo gradbeno konstrukcijo in material odstranjeval na varni razdalji ter ju vlekel stran od nevarnega območja plazišča.

Odstranitev skladišča in manjšega sosednjega objekta je potrebna zaradi nevarnosti njunega zdrsa v strugo Save Bohinjke in njene zajezitve. Se je pa samo rušenje lahko začelo šele po umiritvi razmer na plazišču in po pridobitvi izvajalca ter ustreznih dovoljenj. Skladišče je vojska že kmalu po začetku plazenja varno izpraznila, že prej pa v njem ni bilo orožja ali druge nevarne opreme.