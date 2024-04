Evropske volitve: na koga stavijo v Levici?

Po predlogu liste, ki ga je neuradno pridobila STA, bi se za prvo kandidatko na listi v naslednjem vrstnem redu zvrstili še državni sekretar na ministrstvu za delo Dan Juvan, diplomantka mednarodnih odnosov Katja Sluga, predsednik Zveze zvez kulturnih društev konstitutivnih narodov nekdanje SFRJ Exyumak Fahir Gutić, umetnostna zgodovinarka Zdenka Badovinac, delegat zasavskega pokrajinskega odbora v svetu stranke Matej Zupan, državni sekretar na ministrstvu za solidarno prihodnost Luka Omladič, Tarra Stermšek Kristan, na zadnjih državnozborskih volitvah kandidatka Nestrankarske ljudske liste Gibanja Zdrava družba, listo pa zaključuje dolgoletni koordinator stranke, sicer pa sedanji minister za delo in podpredsednik v vladi Roberta Goloba Luka Mesec.

Slednji je nedavno poudaril, da kandidira, ker želi podpreti listo, njegove prioritete pa so jasne – želi dokončati zadane projekte na ministrstvu. Da kljub temu kandidira in tvega izvolitev v Evropski parlament s preferenčnimi glasovi, pa je po njegovih besedah "riziko", ki so ga v stranki pripravljeni sprejeti.

Kandidatna lista čaka na potrditev organov stranke

Predlog liste sicer še ni dokončen, prav tako ne vrstni red navedenih kandidatov. Kandidatno listo namreč čaka še "žegen" organov Levice, v stranki načrtujejo, da bodo listo potrdili do konca meseca.

Levica, ki ji doslej še ni uspel preboj v Evropski parlament, se bo na evropske volitve tokrat podala tretjič. Na zadnjih evropskih volitvah pred petimi leti je sicer kandidate stranke nanje popeljala nekdanja članica stranke, tedanja poslanka Violeta Tomić, ki je bila ob tem tudi spitzenkandidatka Evropske levice.

Med parlamentarnimi strankami so doslej kandidatno listo potrdili v opozicijskih SDS in NSi, sedmim kandidatom so minuli teden zeleno luč prižgali v največji vladni stranki Gibanje Svoboda, celotno listo pa naj bi razgrnili na sobotnem dogodku stranke. Nekoliko pa bodo s tem korakom počakali še v koalicijski SD, kjer jih bo do volilnega kongresa zaposlovala predvsem izbira novega vodstva stranke.