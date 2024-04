Levica: Izrael je nemudoma ukrepal, medtem ko se slovenska zunanja politika obotavlja

Izrael je preteklo nedeljo, takoj po tem, ko je Slovenija podprla polnopravno članstvo Palestine v OZN, na zagovor poklical slovensko veleposlanico v Tel Avivu Andrejo Purkart Martinez.

Fajonova: Nismo se še odločili

"Izrael je ponovil že znana stališča, ki jih je izrekel tudi v varnostnem svetu, naša veleposlanica pa je potrdila in ponovila stališča Slovenije, da za nas članstvo Palestine v Organizaciji združenih narodov nikakor ne ogroža varnosti in stabilnosti Izraela," je ob tem povedala zunanja ministrica Tanja Fajon.

Slovenija verjame, da so izpolnjeni vsi kriteriji, da Palestina postane članica ZN, kar pa bi po mnenju ministrice Tanje Fajon zagotovilo tudi varnost Izraelcev ter njihovo mirno sobivanje s Palestinci.

Dodala je, da se na zunanjem ministrstvu še niso odločili, ali bodo na pogovor poklicali izraelskega veleposlanika, a da so v stalnih stikih z njim.

Levica: Izrael ve, kaj počne

Do obotavljanja zunanjega ministrstva so kritični v Levici. "Izrael ve, kaj počne, in nima zadržkov, da to uveljavlja. Tudi mi bi morali narediti enako. Stopnjevanje diplomatskega in gospodarskega pritiska proti Izraelu je edino, kar lahko zaustavi genocid v Gazi," so ob tem jasni v Levici.