Kot je pojasnila Fajonova, je Izrael države, ki so pretekli teden v Varnostnem svetu ZN glasovale za priporočilo za članstvo Palestine v Združenih narodih, v nedeljo povabil na pogovor. Veleposlaniki držav v Izraelu, tudi slovenska veleposlanica, so se pogovora udeležili, je ob robu zasedanja zunanjih ministrov EU potrdila ministrica.

"Izrael je ponovil že znana stališča, ki jih je izrekel tudi v varnostnem svetu, naša veleposlanica pa je potrdila in ponovila stališča Slovenije, da za nas članstvo Palestine v Organizaciji združenih narodov nikakor ne ogroža varnosti in stabilnosti Izraela," je povedala Fajonova.

Slovenija verjame, da so izpolnjeni vsi kriteriji, da Palestina postane članica ZN, kar pa bi po mnenju ministrice Tanje Fajon zagotovilo tudi varnost Izraelcev ter njihovo mirno sobivanje s Palestinci.

Izrael protestira prek veleposlanikov

Tiskovni predstavnik izraelskega zunanjega ministrstva Oren Marmorstein je v soboto na družbenem omrežju X napovedal, da bodo na pogovor na ministrstvo pozvali veleposlanike Francije, Japonske, Južne Koreje, Malte, Slovenije in Ekvadorja, na katerem jim bodo izrazili protest zaradi glasovanja v Varnostnem svetu ZN. Dodal je, da bodo podoben protest izrazili tudi drugim državam, ki so glasovale za alžirski predlog resolucije.

V tem je bilo navedeno, da je varnostni svet pregledal prošnjo Palestine za sprejem v ZN in Generalni skupščini ZN priporoča, naj državo Palestino sprejme v članstvo.

Za resolucijo je glasovalo 12 članic VS ZN, med njimi Slovenija, vzdržali sta se Velika Britanija in Švica, ZDA, ki imajo kot stalna članica pravico veta, pa so glasovale proti.