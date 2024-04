Večina članic VS ZN namerava podpreti članstvo Palestine v ZN

Večina članic Varnostnega sveta ZN bo nocoj podprla priporočilo Generalne skupščine ZN za glasovanje o sprejemu Palestine v ZN, navajajo diplomatski viri v New Yorku. Pričakovati je sicer, da bo uspeh alžirskega predloga resolucije preprečil veto ZDA.

Članice varnostnega sveta so sprva nameravale o tem glasovati nocoj ob 21. uri, nato so glasovanje skoraj preložile na petek, naposled pa so se dogovorile, da bo nocoj ob 23. uri po srednjeevropskem času.

Poleg Alžirije bodo resolucijo po informacijah diplomatskih virov predvidoma podprli tudi Slovenija, Mozambik, Sierra Leone, Gvajana, Rusija, Kitajska in Malta. Velika Britanija naj bi se vzdržala. Odločitev Švice, Japonske, Južne Koreje in Ekvadorja še ni zanesljiva.

Potrditev resolucije, ki potrebuje devet glasov podpore brez veta ene od petih stalnih članic, bo preprečil veto ZDA.

Palestinci so v začetku aprila obnovili svojo prošnjo za sprejem v ZN, ki so jo vložili leta 2011, ko v varnostnem svetu na svojo stran niso dobili niti devet držav članic. Tokratna prošnja je neposredna posledica vojne v Gazi.

Generalna skupščina ZN je potem leta 2012 brez priporočila varnostnega sveta Palestini podelila status države opazovalke nečlanice. S tem se je Palestina v ZN formalno izenačila z Vatikanom in ima pravico do sodelovanja v številnih forumih ZN in pristopanja k mednarodnim pogodbam.

Danes v Varnostnem svetu ZN poteka odprta razprava o položaju na Bližnjem vzhodu na ministrski ravni, ki se je iz Slovenije udeležuje generalna sekretarka ministrstva za evropske in zunanje zadeve Renata Cvelbar Bek.

Izraelski veleposlanik pri ZN Gilad Erdan se je med razpravo odločno izrekel proti priporočilu za članstvo Palestine v ZN in pri tem opozoril, da Palestina ne izpolnjuje pogojev.

Priporočilo Varnostnega sveta ZN namreč mora potrditi, da je kandidatka za članstvo miroljubna država. Po Erdanovih trditvah Palestina ni niti država niti ni miroljubna, ker podpira teroriste.