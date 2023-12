Projektil pri Jemnu zadel tanker, ki je plul proti Jadranu #vŽivo

Protiladijska križarska raketa, izstreljena iz dela Jemna, ki ga nadzorujejo hutijski uporniki, je zadela komercialni tanker. Po izjavi ameriške vojske je izbruhnil požar in nastala je škoda. Žrtev ni bilo. Izrael medtem nadaljuje bombardiranje območja Gaze, od koder tudi danes poročajo o spopadih med izraelsko vojsko in pripadniki skrajnega gibanja Hamas. Izraelski obrambni minister Joav Galant je v ponedeljek zvečer izrazil prepričanje, da je gibanje na robu propada, češ da Izrael zavzema njegove še zadnje utrdbe.

Jemen je v Rdečem morju napadel še eno ladjo. Tokrat tanker Strinda, ki pluje pod norveško zastavo.

Ladja gori. Ameriški rušilec Mason hiti na pomoč.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



Napad na tanker Strind se je zgodil približno 111 kilometrov severno od ožine Bab Mandab, ki povezuje Rdeče morje in Adenski zaliv, je za Reuters povedal ameriški uradnik.

"V času napada v bližini ni bilo nobene ameriške ladje, se je pa na klic Strinde odzval rušilec ameriške mornarice USS Mason in pomagal," je sporočilo osrednje poveljstvo ameriške vojske, ki nadzira ameriške sile na Bližnjem vzhodu.

Tanker za kemikalije je plul pod norveško zastavo, vendar njegov norveški lastnik, Mowinckel Chemical Tankers, ni bil dosegljiv za komentar po koncu delovnega časa.

Hutiji so se zapletli v spopad med Izraelom in Hamasom, ki se je 7. oktobra razširil po Bližnjem vzhodu, potem ko je Hamas ubil civiliste v južnem Izraelu. Hutiji so od takrat večkrat napadli ladje, ki so plule po ključnih vodnih poteh v bližini Jemna, in na Izrael izstrelili več brezpilotnih letal in raket.

Hutiji so v soboto dejali, da bodo napadli vse ladje, ki plujejo v Izrael, ne glede na zastavo, pod katero plujejo, in posvarili mednarodne ladjarske družbe, naj ne poslujejo z izraelskimi pristanišči.

Tanker Strinda je prevažal rastlinsko olje in biogoriva. Plul je v Benetke in od tam, poroča družba za sledenje ladij Kpler.

Skupina Huti, ki vlada večini Jemna, pravi, da so njeni napadi znak podpore Palestincem. Ob tem so dejali, da bodo napade nadaljevali, dokler Izrael ne ustavi svoje ofenzive na območje Gaze, ki je od poveljstva Hutijev v Sani oddaljeno več kot 1.600 kilometrov.

Hutiji so doslej napadli tri komercialne ladje in zasegli britansko tovorno ladjo. V prvem tednu decembra so v mednarodnih vodah napadli tri komercialne ladje, zaradi česar je moral posredovati rušilec ameriške mornarice. Prejšnji mesec so zasegli tudi tovorno ladjo v britanski lasti, povezano z izraelskim podjetjem.

Izrael nadaljuje bombardiranje območja Gaze, od koder tudi danes poročajo o spopadih med izraelsko vojsko in pripadniki skrajnega gibanja Hamas. Izraelski obrambni minister Joav Galant je v ponedeljek zvečer izrazil prepričanje, da je gibanje na robu propada, češ da Izrael zavzema njegove še zadnje utrdbe.

Glede na navedbe Hamasa spopadi danes potekajo v osrednjem delu palestinske enklave, očividci pa poročajo o smrtonosnih izraelskih napadih na jugu. V ponedeljek so bili po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ti usmerjeni zlasti v mesto Han Junis, ki se je prelevilo v središče spopadov, in Rafo, mesto na meji z Egiptom, kamor se je zateklo več deset tisoč ljudi.

Izraelski obrambni minister Joav Galant je v ponedeljek zvečer sporočil, da se Hamas bliža svojemu koncu. "Hamas je na robu razpustitve – IDF (izraelska vojska, op. p.) zavzema njegove zadnje utrdbe," je sporočil.

Vojska naj bi med drugim obkolila oporišča gibanja v Džabaliji, obenem pa se je po njegovih besedah v zadnjih dneh predalo ali bilo zajetih več sto pripadnikov gibanja. To naj bi bilo najbolj oslabljeno na severu enklave, njegove navedbe še povzema britanski BBC.

Tudi izraelska obveščevalna služba in vojska navajata številne predaje in menita, da jim je uspelo zlomiti duha islamističnega gibanja. Načelnik generalštaba izraelske vojske Herci Halevi je v ponedeljek obiskal središče Han Junisa, kjer je dejal, da njihove sile varujejo svoje dosežke tako na severu kot jugu območja Gaze.

Generalna skupščina Združenih narodov bo danes na izrednem zasedanju v New Yorku ponovno razpravljala o humanitarni krizi na območju Gaze, kjer že več kot dva meseca divja vojna med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas. Po napovedih diplomatskih virov bi skupščina lahko glasovala o resoluciji o prekinitvi ognja v Gazi.

Zasedanje so sklicali na poziv Egipta in Mavretanije, ki sta izpostavila hude humanitarne razmere, s katerimi se med izraelskim obstreljevanjem sooča palestinsko prebivalstvo. Osnutek besedila, o katerem bo razpravljala skupščina, je zasnovan podobno kot resolucija, proti kateri so ZDA v petek v Varnostnem svetu ZN vložile veto.

Izraža zaskrbljenost zaradi katastrofalnih humanitarnih razmer na območju Gaze, obenem zahteva takojšnjo prekinitev spopadov med Izraelci in Palestinci ter izpustitev vseh talcev, ki jih je zajelo palestinsko oboroženo gibanje Hamas.

Generalna skupščina ZN je že konec oktobra s prepričljivo večino sprejela resolucijo, v kateri je pozvala k takojšnjemu humanitarnemu premirju na območju Gaze, zahtevala takojšnjo zagotovitev vode, hrane, medicinskih potrebščin, goriva in elektrike v enklavi ter neoviran dostop za ZN in druge humanitarne organizacije, ki skušajo pomagati Palestincem. Resolucijo je kot ena redkih držav EU podprla tudi Slovenija.

VS ZN je medtem kljub več predlogom le enkrat bil uspešen pri sprejetju resolucije v povezavi z vojno v Gazi, ko je novembra pozval k podaljšanim premorom in humanitarnim koridorjem, s čimer so se izognili omembi prekinitve ognja oz. premirja.