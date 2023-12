Nekdanjemu poveljniku izraelske vojske v Gazi po sinu umrl še nečak

Na Bližnjem vzhodu od 7. oktobra letos divja nova vojna. Začela se je z napadom pripadnikov Hamasa na jug Izraela, v katerem je bilo ubitih več kot 1.200 prebivalcev Izraela, več kot 240 so jih hamasovci kot talce odpeljali v Gazo.

Po začetku izraelskih letalskih in kopenskih napadov na Gazo je v tej palestinski enklavi po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje umrlo več kot 17 tisoč ljudi, od tega več kot sedem tisoč otrok.

Po izraelskih podatkih iz 9. decembra je med kopenskimi napadi na Gazo umrlo 97 izraelskih vojakov. Med njimi sta tudi sin in nečak nekdanjega šefa izraelskega generalštaba, 63-letnega Gadija Eisenkota.

V četrtek je umrl njegov sin, 25-letni poveljnik voda Gal Meir Eisenkot. Zanj je bila usodna eksplozija bombe v predoru blizu taborišča Džabalija v severni Gazi. V petek je umrl še njegov nečak, 19-letni poveljnik voda Maor Kohen Eisenkot. Ministrov nečak je umrl med napadom izraelske vojske na mošejo v Kan Junisu na jugu Gaze, v kateri so bili pripadniki Hamasa.

Major (res) Gal Eisenkot, the son of former IDF Chief of Staff Gadi Eisenkot, was killed in battle in Gaza today.

