Netanjahu: Izraelska vojna za uničenje Hamasa se bo nadaljevala #video

"Zelo cenim pravilno stališče, ki so ga ZDA zavzele v Varnostnem svetu Združenih narodov (...) Zato bo Izrael nadaljeval svojo pravično vojno za uničenje Hamasa in doseganje ostalih ciljev vojne," je izjavil izraelski premier Netanjahu. Foto: Reuters

Izraelska vojna za uničenje Hamasa se bo nadaljevala, je v sobotnem večernem video nagovoru napovedal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Izraelske sile so davi vdrle na jug Gaze. Po zadnjih podatkih zdravstvenega ministrstva v Gazi je bilo v dveh mesecih izraelskih povračilnih napadov v Gazi ubitih najmanj 17.700 ljudi, večinoma žensk in otrok.

Francoska vojaška ladja je ponoči v Rdečem morju sestrelila brezpilotna letalnika, ki sta bila proti njej usmerjena z obale Jemna, je danes sporočila francoska vojska. Na identificirano grožnjo se je odzvala fregata Languedoc, ki deluje v Rdečem morju, je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP sporočil generalštab francoske vojske.

V času incidenta z droni je bila francoska ladja 110 kilometrov oddaljena od jemenske obale, je v sporočilu še zapisala vojska.

Hutijski uporniki v Jemnu, ki jih podpira Iran, so v soboto v izjavi na družbenih omrežjih zagrozili, da bodo napadli vsa plovila, ki se odpravljajo v izraelska pristanišča, če ne bo omogočena dostava hrane in zdravil na območje Gaze, ki ga oblega Izrael.

Zadnje opozorilo prihaja v času povečanih napetosti v Rdečem morju in okoliških vodah po vrsti napadov hutijevskih upornikov iz Jemna od začetka vojne med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas 7. oktobra.

Hutiji so napadli že več ladij, za katere trdijo, da so neposredno povezane z Izraelom, v soboto objavljena grožnja pa pomeni širitev nabora njihovih morebitnih tarč.

Minuli teden je ameriški rušilec v Rdečem morju sestrelil tri brezpilotne letalnike. S tem je zaščitil trgovske ladje, ki so bile tarča napadov iz Jemna. Ameriške oblasti so ob tem obsodile "neposredno grožnjo" pomorski varnosti, dodaja AFP.

Premier Netanjahu je v nagovoru obenem pohvalil ZDA, ker so blokirale prizadevanja ZN za prekinitev ognja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Zelo cenim pravilno stališče, ki so ga ZDA zavzele v Varnostnem svetu Združenih narodov (...) Zato bo Izrael nadaljeval svojo pravično vojno za uničenje Hamasa in doseganje ostalih ciljev vojne," je izjavil izraelski premier.

Izraelske sile so tako davi vdrle na jug Gaze, kamor se je več sto tisoč palestinskih civilistov zateklo v iskanju zavetja pred izraelskim bombardiranjem in spopadi med izraelskimi silami in skrajneži palestinskega gibanja Hamas.

Vir blizu Hamasa in palestinskih skrajnežev Islamskega džihada je za AFP povedal, da v bližini Han Junisa danes potekajo "srditi spopadi" obeh palestinskih skupin z izraelskimi silami. Novinar AFP je s terena poročal o napadih na tem območju.

Po zadnjih podatkih ministrstva za zdravje Gaze, ki ga vodi Hamas, je bilo v dvomesečnem nasilju v Gazi ubitih umrlo najmanj 17.700 ljudi, večinoma žensk in otrok.

Izrael je obljubil, da bo izkoreninil Hamas po napadu skrajnega palestinskega gibanja na izraelsko ozemlje 7. oktobra, v katerem so borci Hamasa ubili približno 1200 ljudi in zajeli več kot 200 talcev. Kot so v soboto sporočili izraelski uradni viri, je v ujetništvu na palestinskem ozemlju še vedno 137 talcev.