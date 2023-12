Izrael za Gazo odobril "minimalen dodatek goriva" #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izrael je v sredo odobril majhno povečanje količin goriva za Gazo, da bi preprečili kolaps humanitarnih razmer, je sporočil kabinet premierja Benjamina Netanjahuja. Okrepitev pomoči so napovedali po svarilu generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa pred katastrofo, ki bi se lahko prelila v grožnjo za mir in varnost v širši regiji.

Pregled dneva:



9.20 Izrael odobril majhno povečanje pošiljk količine goriva v Gazo

Kot so sporočili iz Netanjahujevega kabineta, je bil za dostavo na območje Gaze odobren "minimalen dodatek goriva – potreben za preprečitev humanitarnega kolapsa in izbruha epidemije". Količino bodo občasno določali glede na razmere v Gazi, so dodali na omrežju X, poroča STA.

Napoved sledi opozorilu Guterresa, ki je v sredo izrazil bojazen, da bi se lahko v oblegani enklavi zaradi izjemno slabih razmer in skorajda onemogočene humanitarne pomoči kmalu popolnoma sesul javni red. Obenem je znova pozval k premirju.

Prvič, odkar je od leta 2017 na položaju, je uporabil 99. člen ustanovne listine ZN, ki mu omogoča, da Varnostni svet ZN opozori na določeno zadevo, ki po njegovem mnenju lahko ogroža ohranitev mednarodnega miru in varnosti.

Izraelski zunanji minister Eli Koen je v odzivu menil, da je Guterresov mandat "grožnja za svetovni mir", s svojim pozivom pa da dejansko izraža podporo palestinskemu skrajnemu gibanju Hamas, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V zadnjih dneh sicer vse več strani, tudi zavezniki Izraela, opozarjajo na vse slabše humanitarne razmere v Gazi. Skupina G7 je v sredo pozvala k nujnemu ukrepanju, že pred dvema dnevoma pa so ZDA pozvale k dobavi večjih količin goriva v palestinsko enklavo.