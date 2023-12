Osrednji del Gaze prizorišče hudih spopadov #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Rafi pa so bili v zadnjih spopadih uničeni štirje domovi in manjše begunsko taborišče. Najmanj 35 ljudi naj bi bilo ubitih, še poroča Al Jazeera. Foto: Reuters

Izraelska vojska je v nedeljo zvečer razširila kopensko ofenzivo na tarče skrajnega gibanja Hamas v celotni Gazi. Trenutno je najhuje v osrednjem delu Gaze, ki je odrezan od juga in na območju Han Junisa. Tam je izraelska vojska za več območij odredila evakuacijo.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



10.40 Osrednji del Gaze prizorišče hudih spopadov

Spopadi naj bi bili najsilovitejši v osrednjem delu Gaze. Tanki so prekinili cestno povezavo med Han Junisom in Deir El Balahom v osrednjem delu Gaze, s čimer je območje zdaj razdeljeno na tri dele. Izraelska vojska naj bi zadela več stanovanjskih območij v kraju Deir El Balah, pri čemer naj bi bilo več ljudi ubitih in ranjenih, poroča medij Al Jazeera.

V središču Han Junisa naj bi bilo glede na nekatera poročila v bombardiranju uničeno trgovsko središče. Območje je sicer veljalo za varno in tja se je od konca prekinitve ognja zateklo več sto ljudi. Na vzhodu Han Junisa pa naj bi izraelska vojska vdrla s tanki in oboroženimi vozili.

Bolnišnica Al Naser v Han Junisu je po poročanju nekaterih medijev polna ranjenih in mrtvih.

Izraelska vojska je zjutraj tudi odredila novo evakuacijo za več območij v osrednjem delu enklave. Civiliste so pozvali, naj se evakuirajo proti jugu.