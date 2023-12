Po začasnem premirju izraelska vojska obnovila ofenzivo v Gazi #vŽivo

Poudarki dneva:



6.00 Izraelska vojska obnovila ofenzivo v Gazi

Izraelska vojska je danes že pred iztekom dogovora poročala o sestrelitvi rakete, ki je bila izstreljena iz oblegane palestinske enklave, poročajo tuje tiskovne agencije.

To je bila prva raketa, ki je bila izstreljena iz Gaze proti Izraelu v enem tednu. Sestrelili so jo približno eno uro pred koncem premirja, ki se je izteklo ob 7. uri po lokalnem oz. 6. uri po srednjeevropskem času.

Izraelsko letalstvo je kmalu po tej uri z letali napadlo sever Gaze, nad jugom enklave pa je znova slišati izraelske drone, poroča dopisnik francoske tiskovne agencija AFP.

Po navedbah očividcev in medijev, povezanih s Hamasom, je bilo danes na severu Gaze še pred iztekom dogovora mogoče slišati zvoke streljanja in eksplozij, nad območjem pa so bila aktivna letala in brezpilotni letalniki izraelskih sil.

V tem času je v Gazo prvič po začetku izraelskega obleganja vstopila večja količina humanitarne pomoči, zgodilo pa se je tudi sedem izmenjav talcev in zapornikov. Zadnjo takšno izmenjavo sta Hamas in Izrael izvedla sinoči, ko je bilo v zameno za deset izraelskih talcev izpuščenih 30 palestinskih zapornikov, še piše STA.