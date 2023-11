Hamas napovedal izpustitev šeste skupine talcev #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izrael je prejel nov seznam talcev, ki jih bodo danes morda izpustili iz Gaze, je za BBC povedal Tal Heinrich, tiskovni predstavnik premierja Benjamina Netanjahuja. "Prejeli smo seznam, obveščamo družine ljudi, ki so na seznamu, in tudi družine tistih, ki so še zaprti na območju Gaze," je povedal Heinrich.