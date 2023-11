V skladu z dogovorom med Izraelom in teroristično organizacijo Hamas je tudi v ponedeljek potekala izmenjava ujetnikov. Gazo je zapustilo 11 izraelskih talcev, med njimi tudi taki, ki imajo ob izraelskem še državljanstva Francije, Nemčije in Argentine, iz izraelskih zaporov pa je bilo izpuščenih 33 Palestincev, od tega 30 mladoletnikov in tri ženske, so sporočile katarske oblasti.

Na območju Gaze se danes nadaljuje izvajanje dogovora o prekinitvi spopadov med izraelsko vojsko in teroristično organizacijo Hamas. Dogovor je začel veljati v petek in naj bi prvotno trajal do danes, a se je vpletenima stranema v ponedeljek uspelo dogovoriti o podaljšanju prekinitve spopadov za dva dni.

Podaljšanje prekinitve ognja je sprva potrdilo katarsko zunanje ministrovo, kmalu zatem pa tudi gibanje Hamas, ki je dodalo, da bo prekinitev ognja potekala pod enakimi pogoji kot do zdaj. Kot je naznanil tiskovni predstavnik ameriškega sveta za nacionalno varnost John Kirby, se je Hamas zavezal, da bo v prihodnjih dveh dneh izpustil še 20 žensk in otrok.

Do podaljšanja sicer prihaja po pozivih številnih svetovnih politikov, ki menijo, da bi nadaljevanje prekinitve ognja omogočilo dobavo dodatne nujno potrebne pomoči v Gazo in izpustitev več talcev.

Tako Izrael kot Hamas sta že pred tem izrazila pripravljenost na podaljšanje premirja, predvsem z željo po nadaljevanju izmenjave talcev, ki jih je v začetku oktobra zajel Hamas, in palestinskih zapornikov iz Izraela.

Od petka sta Izrael in Hamas izvedla tri izmenjave talcev in zapornikov. Skupno je Hamas izpustil 50 talcev, Izrael pa 150 Palestincev, večinoma žensk in najstnikov. Izraelski uradniki menijo, da je v rokah skrajnežev v Gazi še vedno okoli 180 ljudi.

V skladu z dogovorom med Izraelom in teroristično organizacijo Hamas je tudi v ponedeljek potekala izmenjava ujetnikov. Gazo je zapustilo 11 izraelskih talcev, med njimi tudi taki, ki imajo ob izraelskem še državljanstva Francije, Nemčije in Argentine, iz izraelskih zaporov pa je bilo izpuščenih 33 Palestincev, 30 otrok in tri ženske, so sporočile katarske oblasti.

Izpuščeni izraelski talci:

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je izraelska vojska sporočila, da je 11 talcev na poti v Izrael, katarski zunanji minister Majed Al Ansari pa je na omrežju X navedel, da je bilo v zameno izpuščenih 33 palestinskih zapornikov.

Do zdaj je bilo v času dogovorjene štiridnevne prekinitve ognja iz Gaze izpuščenih 50 izraelskih talcev, na drugi strani pa so iz zaporov izpustili 150 palestinskih zapornikov, navaja AFP.

Izrael in Hamas sta se danes sicer dogovorila za dvodnevno podaljšanje premirja, ob tem pa se je po poročanju ameriških oblasti Hamas zavezal k osvoboditvi dodatnih 20 zajetih žensk in otrok.

Izpuščeni Palestinci: