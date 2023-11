Fajonova: Smo v kritičnem trenutku

Zunanja ministrica Tanja Fajon in njen portugalski kolega Joao Gomes Cravinho sta se danes ob robu regionalnega foruma Unije za Sredozemlje v Barceloni sestala z generalnim sekretarjem Arabske lige Ahmedom Abulom Gejtom. Razpravljali so o rešitvi dveh držav, ministrica pa je izpostavila potrebo po krepitvi sodelovanja med EU in Arabsko ligo.

"Govorili so o mirovnem načrtu in nadaljnjih konkretnih korakih do rešitve dveh držav in priznanja Palestine," je na omrežju X zapisalo ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ).

Fajon in Cravinho bi se z generalnim sekretarjem Arabske lige morala sestati že v soboto v Jordaniji v okviru njunega dvodnevnega obiska na Bližnjem vzhodu, a so zaradi časovne stiske srečanje preložili na danes.

Fajonova pozvala k premirju in izpustitvi vseh talcev

Srečanje je tako potekalo ob robu regionalnega foruma zunanjih ministrov Unije za Sredozemlje v Barceloni, kjer je Fajon ponovno pozvala k premirju in izpustitvi vseh talcev, ki jih je v začetka oktobra zajelo skrajno palestinsko gibanje Hamas.

"Smo v kritičnem trenutku. Razmere v Gazi so grozljive. 7. oktober je bil pretresljiv dan za vse. Od tistega dne sta vsako uro ubiti dve materi. Vsakih deset minut pa umre en otrok. To je strašljiva statistika, ki kliče po ostri obsodbi kršitev mednarodnega humanitarnega prava in zahteva premirje. Naša primarna naloga mora biti zaščita civilistov," je poudarila.

Prisotne je obvestila o znatnem povečanju humanitarne pomoči Slovenije Palestini in opozorila, da je treba začeti razmišljati o prihodnosti Gaze in o mirovnem načrtu za trajni mir na Bližnjem Vzhodu. Prepričana je, da je najboljše jamstvo za varnost Izraelcev palestinska država, predpogoj zanjo pa je stabilna in opolnomočena palestinska oblast.