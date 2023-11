Zunanja ministrica Tanja Fajon in njen portugalski kolega Joao Gomes Cravinho bosta v petek začela dvodnevni obisk na Bližnjem vzhodu, v okviru katerega se bosta mudila v Izraelu, na palestinskih ozemljih, v Jordaniji in Egiptu. Cilj obiska je iskanje poti za trajen mir na območju, so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ).