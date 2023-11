Fajonova vztraja pri takojšnjem humanitarnem premirju v Gazi

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon se je na neformalnem videokonferenčnem srečanju zunanjih ministrov EU znova zavzela za zaščito civilistov in zagotovitev humanitarnih koridorjev v Gazi, da bo pomoč prišla do ljudi, ter pozvala k izpustitvi talcev. Poudarila je pomen preprečevanja prelivanja sporov na območju ter izrazila zaskrbljenost zaradi povečanja nasilja izraelskih naseljencev in žrtev na Zahodnem bregu.

Visoki predstavnik za zunanjo in varnostno politiko EU Josep Borrell je na neformalnem srečanju zunanjih ministrov EU ministrice in ministre obvestil o rezultatih obiska na Bližnjem vhodu ter v Zalivu, kjer je bil nedavno. Sogovornikom iz Izraela, Palestine, Jordanije, Bahrajna, Katarja in Savdske Arabije je prenesel skupna sporočila EU ter se zavzel za njeno nadaljnjo angažiranost na območju, so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

Ministri so razpravljali o vedno slabšem humanitarnem položaju v Gazi ter o možnih nadaljnjih aktivnostih in angažiranju EU. "Nujno je takojšnje humanitarno premirje, razmere v Gazi so grozljive, tragične in se iz dneva v dan slabšajo. Na mednarodni dan otrok smo priča grobišču več tisoč otrok, bombardiranju šol. To so grobe kršitve mednarodnega humanitarnega prava. Naša odgovornost je, da zaščitimo najranljivejše," je na zasedanju med drugim povedala slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon.

Ministrica se je znova zavzela za zaščito civilistov in zagotovitev humanitarnih koridorjev, da bo pomoč prišla do ljudi, ter pozvala k izpustitvi talcev. Poudarila je pomen preprečevanja prelivanja sporov na območju ter izrazila zaskrbljenost zaradi povečanja nasilja izraelskih naseljencev in žrtev na Zahodnem Bregu.

Ministri so se strinjali, da je treba nasloviti prihodnost palestinske države na osnovi dveh držav, kar bo pripomoglo k trajnostnemu in trajnemu miru na Bližnjem vzhodu. "Največje zagotovilo za varnost Izraela je oblikovanje palestinske države, mirno sobivanje Izraelcev in Palestincev," je dejala ministrica.

Napovedala je še, da bo na območje v kratkem odpotovala z željo, da Slovenija aktivno prispeva k destabilizaciji razmer in iskanju morebitne politične rešitve.