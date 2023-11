Tanja Fajon na dan začetka premirja v Izrael

Napovedano je bilo, da bosta Izrael in palestinsko oboroženo gibanje Hamas v skladu z dogovorom spopade prekinila že v četrtek, a so vse skupaj prestavili na danes. Premirje naj bi začelo veljati ob 7. uri po krajevnem času oziroma ob 6. uri po srednjeevropskem času, popoldan pa naj bi Hamas izpustil prvih 13 talcev od skupno 50, kolikor jih predvideva dogovor.

V Gazo bo v okviru dogovora prišla nova humanitarna pomoč, Izrael naj bi izpustil nekaj palestinskih zapornikov. Na obeh straneh bodo predvidoma izpustili ženske in otroke.

Zunanja ministra Slovenije in Portugalske se bosta sestala z zunanjim ministrom Elijem Koenom in se vljudnostno srečala tudi s predsednikom Jicakom Hercogom. Nato naj bi se v Ramali na zasedenem Zahodnem bregu sestala s palestinskim kolegom Rijadom al Malikijem, sprejel ju bo tudi palestinski premier Mohamed Štejeh.

V soboto bosta s predstavniki Jordanije in Egipta kot ključnima regionalnima partnerjema govorila o trenutnih razmerah in možnostih za mir na območju, so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve.