50 dni v ujetništvu teroristov: pretresljiva izpoved 78-letne Izraelke

Med srečneži, ki so v času premirja med Izraelom in Hamasom odkorakali na svobodo, je tudi 78-letna Izraelka Ruth Munder. Za izraelsko televizijo Channel 13 je opisala svoje dni v ujetništvu in najhujši trenutek v življenju, ko je izvedela, da so ji pripadniki Hamasa ubili sina.

Prekinitev ognja med Izraelom in teroristično organizacijo Hamas se je podaljšala za dva dni. V skladu z dogovorom med obema stranema še naprej poteka izmenjava ujetnikov.

Med njimi je bila tudi 78-letna Ruth Munder, ki je za izraelsko televizijo Channel 13 opisala svoje dni v ujetništvu. Hamasovci so jo skupaj s hčerko Karen in vnukom, ki je v ujetništvu praznoval svoj deveti rojstni dan, 7. oktobra iz njihovega doma v Nir Ozu, kibucu v južnem Izraelu, odpeljali v Gazo. Za talca so vzeli tudi njenega moža Avrahama, ki pa je še vedno v rokah islamskih skrajnežev, poroča Jutarnji.hr.

Skoraj 50 dni so preživeli v zatohli sobi brez oken, spali so na plastičnih stolih, pokriti z rjuho. "Nekateri fantje so spali na tleh, dekleta pa so jokala," je povedala 78-letnica. Sprva ni bilo tako slabo, imeli so hrano, jedli so piščanca z rižem, zjutraj in zvečer so dobili čaj, otroci celo sladkarije. Potem pa so se razmere začele poslabševati, primanjkovalo je hrane in osnovnih dobrin, bili so lačni, je povedala Munderjeva. Najhujši dan v ujetništvu pa je bil, ko je od hamasovcev izvedela tragično novico, da so ji ubili sina.