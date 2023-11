Izraelske oblasti so danes skrajno palestinsko gibanje Hamas seznanile, da so pripravljene na podaljšanje štiridnevnega premirja na območju Gaze, ki naj bi se iztekel v torek. Po poročanju nekaterih lokalnih medijev pa sta Izrael in Hamas nezadovoljna s seznami imen talcev in palestinskih zapornikov, katerih izmenjava je načrtovana za danes.

Izraelske oblasti so danes skrajno palestinsko gibanje Hamas seznanile, da so pripravljene na podaljšanje štiridnevnega premirja na območju Gaze, ki naj bi se iztekel v torek. Po poročanju nekaterih lokalnih medijev pa sta Izrael in Hamas nezadovoljna s seznami imen talcev in palestinskih zapornikov, katerih izmenjava je načrtovana za danes.

"Po današnji noči želimo sprejeti še dodatnih 50 talcev in s tem nadaljevati prizadevanja, da vse talce vrnemo domov," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP izjavil tiskovni predstavnik izraelske vlade.

Od petka, ko je začelo veljati premirje, sta Izrael in Hamas izvedla tri izmenjave talcev in zapornikov. Skupno je Hamas izpustil 58 talcev, Izrael pa 177 Palestincev, večinoma žensk in najstnikov. Izraelski uradniki menijo, da je v rokah skrajnežev v Gazi še vedno okoli 180 ljudi. Foto: Reuters

Po poročanju nekaterih lokalnih medijev sta Izrael in Hamas nezadovoljna s seznami imen talcev in palestinskih zapornikov, katerih izmenjava je načrtovana za danes. Tiskovni predstavnik izraelske vlade poročil medijev ni želel komentirati. Predstavnik Hamasa v Bejrutu pa je dejal, da so svoje pripombe posredovali katarskim in egiptovskim posrednikom.

Izrael je medtem potrdil, da je prejel nov seznam z imeni talcev. Po navedbah medijev naj bi seznam vključeval imena 11 oseb. Hamas pa je sporočil, da je nov seznam imen talcev izročil tudi Katarju in Egiptu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

14.00 Stoltenberg pozval k podaljšanju premirja v Gazi

Dogovor o prekinitvi ognja v Gazi med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas se mora nadaljevati, je danes izjavil generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg. Prepričan je, da bi to omogočilo dobavo dodatne nujno potrebne pomoči prebivalcem Gaze in izpustitev več talcev, ki jih je zajel Hamas, piše na spletni strani Nata.

"Pozdravljam dejstvo, da je dogovor med Hamasom in Izraelom omogočil izpustitev talcev in dostavo več humanitarne pomoči," je na novinarski konferenci v Bruslju pred zasedanjem zunanjih ministrov Nata dejal Stoltenberg in pozval k podaljšanju premirja. "To bi omogočilo dobavo nujno potrebne pomoči prebivalcem Gaze in izpustitev več talcev," je pojasnil.

Izpostavil je potrebo po trajni politični rešitvi konflikta in posvaril pred njegovim zaostrovanjem. "Bili smo priča napadom z brezpilotnimi letali in raketami na položaje ZDA v Siriji in Iraku ter napadom na komercialne ladje. To kaže na nevarnost stopnjevanja," je dejal in ob tem Iran pozval, naj pritisne na svoje zaveznike v regiji.

V Gazi po več kot 50 dneh spopadov med izraelsko vojsko in palestinskim gibanjem Hamas trenutno velja štiridnevno začasno premirje, ki naj bi se izteklo v torek. Številni politiki po vsem svetu so že pozvali k podaljšanju premirja, ki je omogočilo izmenjavo več deset izraelskih talcev in palestinskih zapornikov.

13.54 Nemški predsednik v Izraelu napovedal pomoč pri obnovi prizadetih kibucev

Nemčija bo Izraelu ponudila finančno pomoč za obnovo kibucev skupnosti, ki so utrpele škodo ob napadih palestinskega oboroženega gibanja Hamas v začetku oktobra, je danes ob obisku v Izraelu napovedal nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier.

Steinmeier je danes obiskal kibuc Beeri, ki je bil 7. oktobra tarča napada oboroženih pripadnikov gibanja Hamas, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Ob tem je napovedal, da bo Nemčija prihodnje leto zagotovila sedem milijonov evrov za obnovo tega območja. Sredstva bodo med drugim namenjena za obnovo kulturnega centra in centra za starejše v kibucu, ki sicer leži le nekaj kilometrov od meje z Gazo.

Steinmeier je dejal, da veliko ljudi že razmišlja o vrnitvi na območje. "Beeri in številni drugi kibuci si ne zaslužijo biti le del izraelske zgodovine, ampak predvsem del izraelske prihodnosti," je dejal.

Kibuc Beeri, ki so ga soustanovili nemški judje, je bil v napadu 7. oktobra skoraj popolnoma uničen. Več kot 130 od približno 1.300 prebivalcev je bilo ubitih, več kot 50 pa ugrabljenih. Preživele prebivalce so začasno nastanili na območju ob Mrtvem morju.

13.52 Strokovnjaka ZN za preiskavo domnevnih vojnih zločinov v Izraelu in Palestini

Strokovnjaka Združenih narodov za človekove pravice sta danes pozvala k neodvisni preiskavi domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti, storjenih v Izraelu in na palestinskih ozemljih od 7. oktobra, ko je skrajno palestinsko gibanje Hamas izvedlo krvave napade na izraelske cilje, Izrael pa je odgovoril s silovito ofenzivo na Gazo.

Posebni poročevalec ZN o izvensodnih usmrtitvah Morris Tidball-Binz in posebna poročevalka o mučenju Alice Jill Edwards sta v skupni izjavi poudarila potrebo po "hitrih, preglednih in neodvisnih preiskavah" in odgovornosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Neodvisnim preiskovalcem je treba zagotoviti potrebna sredstva, podporo in dostop za izvedbo hitrih, temeljitih in nepristranskih preiskav zločinov, ki naj bi jih zagrešile vse strani v konfliktu," sta sporočila danes v Ženevi, pri čemer sama primerov zločinov ne navajata.

Neodvisne strokovnjake imenuje Svet ZN za človekove pravice s sedežem v Ženevi, vendar ti ne govorijo v imenu Združenih narodov, spomni AFP.

Do poziva obeh strokovnjakov prihaja v času štiridnevnega začasnega premirja med Izraelom in Hamasom po napadih tega gibanja na izraelsko ozemlje, v katerih je bilo ubitih približno 1.200 ljudi, Hamas pa je zajel tudi kakih 240 talcev, od katerih jih je doslej v zameno za palestinske zapornike izpustil 58.

Po podatkih oblasti v Gazi, ki je pod nadzorom Hamasa, pa je bilo v izraelskih povračilnih napadih na Gazo doslej ubitih skoraj 15.000 ljudi, med njimi več kot 6.000 otrok.

Strokovnjaka sta mednarodno skupnost tudi pozvala, naj zagotovi, da bodo vsi odgovorni za najhujše kršitve pravic, zlasti tisti s poveljniško odgovornostjo, "nemudoma privedeni pred sodišče".

Poudarila sta tudi, da za vojne zločine in zločine proti človečnosti, ki spadajo pod t.i. univerzalno jurisdikcijo, "ni zastaranja". To pomeni, da lahko sodišča v kateri koli državi preganjajo odgovorne, ne glede na njihovo državljanstvo in državo, v kateri so bili zločini storjeni, še navaja AFP.

13.18 Borrell pozval k podaljšanju začasnega premirja v Gazi

Prekinitev ognja v Gazi je treba podaljšati, da bo postala vzdržna in dolgotrajna, hkrati pa si je treba prizadevati za politično rešitev, je danes ob začetku regionalnega foruma Unije za Sredozemlje v Barceloni dejal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Premirje naj bi se sicer izteklo v torek.

"Nič ne more upravičiti brutalnega napada gibanja Hamas na civiliste, ki se je zgodil 7. oktobra, vendar ena grozota ne more upravičiti druge," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še dejal Borrell. Ob tem je pozval k "politični rešitvi, s katero bi lahko enkrat za vselej prekinili krog nasilja".

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU je pozval Izrael, naj se izogne ponovni kolonizaciji Gaze, poroča britanski BBC. Menil je, da imajo Palestinci in Izraelci "enako in legitimno pravico do istega ozemlja", in da je vzpostavitev palestinske države na Zahodnem bregu, v vzhodnem Jeruzalemu in Gazi "najboljše zagotovilo za varnost in mir Izraela".

Regionalnega foruma zunanjih ministrov Unije za Sredozemlje v Barceloni se udeležuje tudi slovenska ministrica Tanja Fajon, ki je v objavi na omrežju X pozvala k premirju in izpustitvi vseh talcev. "To je odločilen trenutek. Razmere v Gazi so grozljive. Zaščititi moramo življenja civilistov. Zahtevamo prekinitev ognja in obsojamo kršitve mednarodnega humanitarnega prava. Obsojamo teroristična dejanja Hamasa in pozivamo k izpustitvi vseh talcev. Vsi si želimo miru," je zapisala.

This is a critical moment. Situation in #Gaza is horrifying. We need to protect civilian lives. We demand ceasefire & condemn violation of #IHL. 7 Oct was a shocking event. We condemn #Hamas terrorist acts, we call for all hostages to be released. We all want peace🙏🏼 #UfMRegForum pic.twitter.com/KDhZ8c0Ss3 — Tanja Fajon (@tfajon) November 27, 2023

Ministri članic Unije za Sredozemlje se v Barceloni osredotočajo zlasti na humanitarne razmere v Gazi in pomoč prizadetemu prebivalstvu. Poleg 27 članic EU so del UzS še Albanija, Alžirija, Bosna in Hercegovina, Egipt, Izrael, Jordanija, Libanon, Mavretanija, Monako, Črna gora, Maroko, Severna Makedonija, Tunizija in Turčija. Libija ima status opazovalke, Sirija pa je trenutno suspendirana.

V Gazi je sicer po več kot 50 dneh spopadov med izraelsko vojsko in palestinskim gibanjem Hamas trenutno v veljavi štiridnevno začasno premirje, ki naj bi se izteklo v torek. Številni politiki po vsem svetu so pozvali k podaljšanju premirja, ki je omogočilo izmenjavo več deset izraelskih talcev in palestinskih zapornikov.

Izrael se sooča z vse večjim pritiskom, naj podaljša premirje, pri vzpostavitvi katerega so ključno posredovali Katar, ZDA in Egipt, poroča AFP. Izraelski voditelji so sicer zavrnili predloge o trajni prekinitvi ofenzive v Gazi, Hamas pa je nakazal pripravljenost za podaljšanje premirja za "dva do štiri dni".

Palestinsko gibanje Hamas je 7. oktobra izvedlo najhujši napad v zgodovini Izraela, v katerem je po navedbah izraelskih uradnikov umrlo 1.200 ljudi, večinoma civilistov, zajeli so tudi okrog 240 talcev. V odgovor je Izrael začel vojaško kampanjo s ciljem uničenja Hamasa, v kateri je bilo po navedbah oblasti v Gazi doslej ubitih skoraj 15.000 ljudi, med njimi na tisoče otrok.

7.38 Hamas in Izrael pripravljena podaljšati premirje v Gazi

Izrael in palestinsko gibanje Hamas sta izrazila pripravljenost podaljšati štiridnevno premirje na območju Gaze, ki se izteka. Hamas je v nedeljo sporočil, da bi premirje podaljšal v zameno za izpustitev dodatnih zapornikov iz izraelskih zaporov, Izrael pa je ponovil, da bi za vsakih deset izpuščenih talcev prekinitev ognja podaljšal za en dan.

Hamas je v nedeljo v okviru sporazuma o štiridnevni prekinitvi ognja izpustil tretjo skupino talcev, ki so jih njegovi borci zajeli med napadom na Izrael 7. oktobra. V njej je bilo 14 Izraelcev in trije tajski državljani. Med njimi je 84-letna Izraelka, ki so jo po navedbah izraelske strani prepeljali v bolnišnico, kjer se bori za življenje. Med izpuščenimi talci je tudi štiriletna deklica z ameriškim državljanstvom, ki je v napadu Hamasa izgubila oba starša.

Od petka, ko je začelo veljati premirje, je islamistično gibanje izpustilo skupno 58 talcev. Izraelski uradniki menijo, da je v rokah skrajnežev v Gazi še vedno skoraj 180 ljudi. Izrael je v nedeljo v zameno za talce izpustil še 39 palestinskih zapornikov, tako kot dan prej. Skupaj je Izrael iz svojih zaporov od petka izpustil 177 ljudi, večinoma žensk in najstnikov.

Izmenjava je del sporazuma o prekinitvi ognja, pri katerem je posredoval Katar in ki naj bi trajala do torka zjutraj. Obe strani sta sicer izrazili pripravljenost na podaljšanje premirja.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je po nedeljski izmenjavi talcev spomnil, da sporazum predvideva možnost podaljšanja v zameno za izpustitev še 10 talcev na dan, poročajo tuje tiskovne agencije. Ob tem je poudaril, da bo Izrael po premirju nadaljeval operacije proti Hamasu s ciljem uničenja tega gibanja.

Hamas pa je v nedeljo pozno zvečer sporočil, da želi podaljšati štiridnevno prekinitev ognja tudi v upanju, da bo v zameno za talce zagotovil izpustitev dodatnih palestinskih zapornikov iz izraelskih zaporov. Gibanje bo sicer po napovedih danes izpustilo še deset talcev. Izrael v zameno za vsakega izpuščenega izraelskega talca iz svojih zaporov izpusti tri palestinske zapornike.

Po navedbah Katarja bi bilo možno podaljšanje za dodatnih šest dni. Britanski BBC poroča, da bo nekaterih informacijah pogovori o podaljšanju premirja že potekajo, v njih pa posredujeta Katar in Egipt. Neimenovani palestinski predstavnik je za BBC povedal, da bi lahko izpustili še od 20 do 40 izraelskih talcev.

V Gazi je premirje omogočilo dostavo nujno potrebne pomoči, a humanitarna kriza, ki jo je sprožilo večtedensko neusmiljeno izraelsko bombardiranje, se nadaljuje.

Na podaljšanje premirja upa tudi ameriški predsednik Joe Biden. Kot je dejal v nedeljo, bi to omogočilo osvoboditev še več talcev in zagotovitev več humanitarne pomoči prebivalcem Gaze. Napovedal je, da bo v prizadevanjih za podaljšanje premirja še naprej sodeloval s Katarjem, Egiptom in Izraelom.

Podobno je ocenila tudi francoska zunanja ministrica Catherine Colonna. "Dobro, koristno in potrebno" bi bilo podaljšati prekinitev ognja, dokler ne bodo izpuščeni vsi talci, je Colonna v nedeljo povedala za televizijo BFM.