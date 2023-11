Po izpustitvi iz Hamasovega ujetništva izvedela novico, ki ju je popolnoma potrla #video

Najstnika Noama in Almo Or so pripadniki islamske teroristične organizacije Hamas v ujetništvu v Gazi zadrževali kar 50 dni. Voljo jima je vlivala misel o ponovni združitvi z mamo, od katere sta bila ločena od 7. oktobra do 25. novembra, ko sta bila iz ujetništva izpuščena. Ob prihodu domov pa se je njuno življenje sesulo, saj sta izvedela, da so njuno mamo pripadniki Hamasa umorili.

Novico o smrti mame sta sorojenca izvedela od strica Ahala Besoraia. "Moja sestra, njuna mama, je bila umorjena 7. oktobra. Otroka tega nista vedela," je Besorai povedal v pogovoru za CNN. In dodal: "Ko sta prestopila mejo ter se ponovno srečala z babico in starejšim bratom, sta izvedela, da njune mame ni več. To je bil zanju izjemno čustven in travmatičen trenutek."

Še vedno pa je pogrešan njun oče Dror, ki je kot talec domnevno ujet v Gazi.

Skrajneži umorili več kot 120 prebivalcev njune skupnosti

Družina je živela v kibucu Be'eri, tesno povezani skupnosti kmetov s približno 1.100 prebivalci, ki je blizu meje z Gazo. Toda prej idilični kibuc je 7. oktobra postal prizorišče prelivanja krvi in opustošenja, saj je bil ena glavnih tarč pripadnikov teroristične organizacije Hamas. Skrajneži so namreč umorili več kot 120 tamkajšnjih prebivalcev, vključno z otroki. Ljudem so zažigali domove ter ukradli in uničili, kar so lahko. 7. oktobra so v južnem delu Izraela sicer ubili skupno 1.200 ljudi, večinoma civilistov.

Pripadniki Hamasa so 17-letnega Noama in 13-letno Almo vzeli za talca ter ju zaprli skupaj z žensko iz njune skupnosti. "Ni bilo prijetno, bilo je grozno," je o ujetništvu v Gazi povedal Besorai. "Ženska, ki je bila z njima, ni vedela, da so otroka izpustili. Iz sobe so ju namreč odpeljali pod pretvezo, da gredo na stranišče, nato so ju vklenili, jima zavezali oči in ju odpeljali do avtomobila, ki ju je odpeljal do mesta, kjer jih je prevzel Rdeči križ," je pojasnil.

Noam je po izpustitvi iz ujetništva izrazil sočutje do ljudi v Gazi, kjer je bilo po podatkih Hamasa od 7. oktobra ubitih več kot 14.800 Palestincev. Ko sta odhajala domov in sta se držala za roke, je svoji sestri Almi rekel, da mu je zelo žal za vse civiliste, ki ostajajo ujeti.

"V zadnjih dveh mesecih sta shujšala, sicer pa sta nekako v redu," je o stanju otrok povedal Besorai.

17-letni Noam Or je po izpustitvi iz ujetništva izrazil sočutje do ljudi v Gazi. Foto: Reuters

Iz Gaze doslej izpustili 50 izraelskih talcev

V skladu z dogovorom med Izraelom in Hamasom, ki sta pred dnevi sklenila štiridnevno prekinitev ognja, v ponedeljek pa jo podaljšala še za dva dni, obe strani vsakodnevno izpustita dogovorjeno število talcev. V ponedeljek je Gazo zapustilo 11 izraelskih talcev, iz izraelskih zaporov pa so izpustili 33 Palestincev, med njimi 30 mladoletnikov in tri ženske. Danes naj bi Hamas osvobodil še dodatnih 20 žensk in otrok.

Do zdaj je bilo v času dogovorjene prekinitve ognja iz Gaze izpuščenih 50 izraelskih talcev, na drugi strani pa so iz zaporov izpustili 150 palestinskih zapornikov, navaja AFP.

Prihod vozila s talci, v katerem sta bila tudi Noam in Alma Or. Foto: Reuters