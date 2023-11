Izrael in Hamas sta se dogovorila #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izrael in skrajno palestinsko gibanja Hamas sta se le nekaj minut pred iztekom začasnega prekinitve ognja dogovorila o podaljšanju za en dan. Za to so se odločili v luči napora pogajalcev, da se nadaljuje proces osvobajanja talcev, je sporočila izraelska vojska. Hamas je v ločeni izjavi potrdil podaljšanje premirja za sedmi dan.