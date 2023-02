Generalna skupščina s 141 glasovi potrdila resolucijo o Ukrajini

Generalna skupščina ZN je v četrtek s 141 glasovi proti sedmim in 32 vzdržanimi potrdila resolucijo ob prvi obletnici ruskega napada na Ukrajino, ki od Rusije ponovno zahteva naj umakne svojo vojsko iz Ukrajine in poziva k pravičnemu in trajnemu miru.

Večina sveta je ponovno glasovala za konec vojne in ruske agresije, Rusiji pa so se pri glasovanju proti poleg Belorusije pridružile še Severna Koreja, Sirija, Eritreja, Nikaragva in Mali. Med vzdržanimi državami so bile Kitajska, Indija in Pakistan.