Tanja Fajon računa na dober rezultat v boju za sedež Slovenije v Varnostnem svetu ZN

Zunanja ministrica Tanja Fajon nadaljuje obisk New Yorka ob prvi obletnici ruske agresije na Ukrajino, kjer je imela v sredo govor na 11. posebnem zasedanju Generalne skupščine ZN na to temo. Glede slovenske kandidature za Varnostni svet ZN je slovenskim dopisnikom povedala, da računa na dober rezultat.

"Gre za izredno zasedanje ob obletnici vojne v Ukrajini in zlasti evro-atlantski del udeležencev ostro obsoja rusko agresijo, vse civilne žrtve, uničevanje civilne infrastrukture. Obsoja vojno in ponuja pomoč Ukrajini. Tudi sama sem zelo jasno obsodila rusko agresijo in povedala, da bo Slovenija pomagala Ukrajini, dokler bo to potrebno," je povedala ministrica.

"Hkrati podpiramo vse tiste države, ki si prizadevajo za trajni in pravični mir, pri čemer pa ne smemo pozabiti drugih delov sveta. To nam v razpravah pogosto radi očitajo, da smo Evropejci preveč osredotočeni na vojno, ki je na naših tleh, pozabljamo pa, kaj se dogaja drugod po svetu."

"Povedala sem, da nam ni vseeno, in Slovenijo predstavljam v tej luči, ko si prizadevamo za sedež v Varnostnem svetu. Da bo Slovenija znala prisluhniti vsem tistim, ki imajo izzive, kot so podnebne spremembe, energetska in prehrambena varnost in drugo," je dejala.

Za izvolitev bo potrebnih 129 glasov

Slovenija ima pred volitvami v Varnostni svet za obdobje 2024–2025 zagotovljeno podporo evropskih oziroma zahodnih držav, vendar ima Generalna skupščina ZN 193 članic, za izvolitev pa bo potrebnih 129 glasov. Na vprašanje, kako v času iskanja podpore odgovarja na očitke o obsedenosti Evrope z Ukrajino, je ministrica razložila, da odkrito.

"Dejstvo je, da je ta vojna nam bistveno bližje kot drugim delom sveta in sogovorniki morajo to razumeti. Naša varnostna tveganja so veliko večja. Vendar pa Slovenija zna poslušati tudi druge dele sveta. Smo majhna država in takih je v ZN več kot sto in lažje zagovarjamo njihove interese."

"Slovenijo predstavljam kot zeleno državo, ki si prizadeva za čisto vodo, boj proti podnebnim spremembam, veliko energije usmerjamo v obnovljive vire, hkrati zagovarjamo človekove pravice, enakost med spoloma, boj proti diskriminaciji, pomoč ženskam tudi v mirovnih procesih, zagovarjamo mir in varnost po svetu," je dejala in dodala tudi razvito področje znanosti in raziskav. "Imamo pogum in imamo tudi znanje."

Ministrica očitkov, da se je Slovenija prepozno odločila za kandidaturo po Belorusiji in morda na pobudo drugih, ni opazila. Obenem tudi ni znamenj, da bi v zadnjem trenutku v kandidaturo za sedež iz vzhodnoevropske skupine sistema ZN vskočila še kakšna tretja država. "Občutek je zelo dober. Energija je dobra, ekipa dela dobro, računam na dober rezultat," je povedala ministrica pred volitvami, ki bodo 6. junija.

Dodala je, da ne želi prejudicirati izida glasovanja v svetu, ki je postal zelo kompleksen in razpršen, vendar pa je vsako glasovanje v Generalni skupščini ZN nek pokazatelj razporeditve moči. Glede Ukrajine je znano, da so vse resolucije z obsodbo vojne in zahtevo po umiku ruske vojske dobile večinsko podporo članic ZN.

Različni pogledi na reševanje krize znotraj Slovenije kandidaturi po besedah ministrice ne škodijo. "Politična sporočila vrha so jasna in enotna. Javnost ni razdeljena. Tu so seveda pisma različnih intelektualcev, kar je zame odraz demokracije, kjer vsako mnenje šteje. Bi si pa kot zunanja ministrica želela, da se ne bi manipuliralo s to grozno vojno in bi bili zelo jasni glede tega, kdo je agresor in kdo je žrtev. Žrtev je Ukrajina, agresor je Rusija," je dejala.

Ministrica ima še nekaj srečanj, v petek potuje domov

Ministrica ima na programu med drugim srečanje z ukrajinskim kolegom Dmitrom Kulebo ter gruzijskim kolegom Ilijo Darčiašvilijem in namestnikom zunanje ministrice Gane Shirley Ayorkor Botchwey. Udeležila se bo tudi skupne večerje ministrov EU s kolegi iz skupine držav G7. V petek potuje domov.

V Generalni skupščini ZN se je danes nadaljevala razprava o predlogu resolucije evropskih držav, ki poudarja potrebo po hitri sklenitvi celovitega, pravičnega in trajnega miru v Ukrajini v skladu z načeli Ustanovne listine ZN.

Potrjuje zavezo ZN suverenosti, neodvisnosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine, zahteva takojšnjo prekinitev sovražnosti in poziva k takojšnjemu popolnemu in brezpogojnemu umiku ruske vojske z vsega ukrajinskega ozemlja.

Predlog resolucije je prirejen tako, da lahko dobi kar največjo podporo. Vse države, ki priznavajo dejstvo, da je Ukrajina samostojna, suverena in neodvisna država, ki jo je napadla sosednja Rusija, s podporo resoluciji ne bi smele imeti težav.