Fajonova: Slovenija in Švica sta podobno misleči in majhni, a ambiciozni alpski državi

Slovenija in Švica sta podobno misleči in majhni, a ambiciozni alpski državi, je danes na obisku v Bernu poudarila ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon. S švicarskim kolegom Ignaziem Cassisom sta sicer govorila o krepitvi gospodarskega sodelovanja in političnega dialoga ter izmenjala stališča o aktualnih zunanjepolitičnih temah.

"Slovenija in Švica sta podobno misleči in majhni, a ambiciozni alpski državi. Imamo odlične prijateljske odnose, ki jih dopolnjuje izjemno gospodarsko sodelovanje," je dejala Fajonova in dodala, da je Švica največja zunanjetrgovinska partnerica Slovenije in tretja največja vlagateljica v slovensko gospodarstvo, medtem ko je Slovenija osma največja trgovinska partnerica Švice.

Področja sodelovanja med državama

Poleg farmacije so področja obnovljivih virov energije, digitalizacije in informacijsko-komunikacijske tehnologije priložnost za krepitev sodelovanja med državama in nove naložbe, so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ).

"Razvoj in dinamika sodelovanja na gospodarskem področju v zadnjih letih nas iskreno veseli in navdaja z optimizmom za prihodnost. Slovenija je močno zainteresirana za nadaljnje naložbe švicarskih podjetij v naši državi, zlasti na področjih z visoko dodano vrednostjo, raziskav in razvoja," je zatrdila ministrica.

Sogovornika sta pozdravila dejstvo, da državi tradicionalno dobro sodelujeta v mednarodnih organizacijah, razvejano sodelovanje pa poteka tudi znotraj alpskega prostora, tako v okviru Strategije EU za alpsko regijo kot tudi v okviru Kvadrilaterale, ki jo poleg Slovenije in Švice tvorita še Liechtenstein in Avstrija.

Obiskala je podjetje Novartis, ki ima v lasti slovenski Lek

Fajonovo je sprejel tudi predsednik švicarskega Nacionalnega sveta Martin Candinas, s katerim sta se strinjala, da je potrebna močna Evropa, ki bo učinkovito odgovorila na številne globalne izzive. Ministrica je obiskala tudi podjetje Novartis, ki ima v lasti slovenski Lek, in se seznanila z njegovimi nadaljnjimi naložbenimi načrti.

"Novartis je eden od najpomembnejših vlagateljev v Sloveniji in hkrati pomemben delodajalec. Želimo si, da prestrukturiranje podjetja in odcepitev Sandoza ne bosta imela negativnih učinkov na zaposlene. Slovenija podpira nadaljnje sodelovanje in krepitev naložbe," je še dejala Fajonova.

Lek se namerava v globalnem procesu ločitve Sandoza od Novartisa statusno preoblikovati z oddelitvijo s prevzemom. Predvideni datum za to je 3. april. Po načrtih bo Lekovo proizvodnjo trdnih izdelkov v Ljubljani ter proizvodnjo učinkovin in bioloških zdravil v Mengšu prenesel na slovensko družbo Novartis. Konec procesa je predviden v drugi polovici leta.