Ministrica Fajon: Vsakršna neizzvana invazija na suvereno državo je nesprejemljiva

Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon je ob prvi obletnici vojne v Ukrajini nagovorila udeležence 11. izrednega zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku. "Slovenija odločno podpira prizadevanja generalnega sekretarja ZN in držav članic, ki se zavzemajo za celovit, pravičen in trajen mir v Ukrajini," je dejala v nagovoru skupščini.

Fajonova je poudarila, da so bili Združeni narodi leta 1945 ustanovljeni z namenom, "da bi naslednje generacije rešili pred vojno". Ustanovna listina ZN odraža našo skupno zaobljubo, da se bomo vzdržali uporabe oborožene sile ter spoštovali ozemeljsko celovitost in neodvisnosti vseh držav. Kljub temu se načela, zapisana v Ustanovni listini ZN, kršijo in vsi, ki so pred skoraj osmimi desetletji upali na miren in pravičen svet, bi bili danes globoko razočarani, je dejala.

Ministrica je v svojem nagovoru prebivalcem Ukrajine izrekla čestitke za pogum in jim izkazala podporo: "Slovenija iz lastnih zgodovinskih izkušenj ve, kaj pomeni boj za lasten obstoj. Vemo, kaj je na kocki, ko nekdo uporabi silo, da bi zanikal tvojo neodvisnost in suverenost. Čeprav je slovenska javnost globoko zaskrbljena zaradi širših varnostnih, političnih in gospodarskih posledic ruske agresije, Slovenija ostaja zavezana pomoči Ukrajini in njenemu ljudstvu."

"Solidarni smo z ženskami, moškimi in otroki, ki jim je ta neosnovana vojna za vedno spremenila življenje. Globoko smo zaskrbljeni zaradi naraščajočega števila civilnih žrtev ter grozljivih pričevanj o spolnem nasilju in nasilju na podlagi spola, ki se uporablja kot orožje vojne. Še posebej boleča so pričevanja otrok: na milijone jih je razseljenih, mnogim grozijo izkoriščanje, trgovina z ljudmi, spolno nasilje in prisilne deportacije. Zaradi vojne in nasilja so globoko travmatizirani. Njihovo otroštvo je za vedno zaznamovano," je poudarila Fajonova.

Odgovorni za zločine morajo odgovarjati

Opozorila je, da je treba ohraniti načelo odgovornosti in da najhujši zločini ne smejo ostati nekaznovani, ter dodala: "Kaznovanje odgovornih je edini temelj pravičnosti in sprave ter edini temelj, ki žrtvam omogoča, da gredo naprej."

Slovenija se zavzema za podvojitev diplomatskih prizadevanj za umiritev obstoječih razmer ter se zavzema za končanje spopadov z uporabo dialoga, pogajanj in drugih miroljubnih sredstev.

Fajonova je v nagovoru naznanila tudi, da bo Slovenija letos maja gostila mednarodno diplomatsko konferenco za pripravo besedila nove Konvencije o mednarodnem sodelovanju pri preiskovanju in pregonu genocida, zločinov proti človeštvu, vojnih zločinov in drugih mednarodnih kaznivih dejanj.

Na koncu je poudarila, da je vsakršna neizzvana invazija na katerokoli suvereno državo nesprejemljiva. "Kršitve mednarodnega pravnega reda, ki smo ga tako trdo gradili, ne morejo in ne smejo postati naše novo normalno stanje," je sklenila Fajonova.