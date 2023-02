Zunanji ministri EU tudi o novih sankcijah proti Rusiji

Zunanji ministri EU, med njimi slovenska ministrica Tanja Fajon, bodo govorili o nadaljnji vojaški pomoči Ukrajini pri njenem spoprijemanju z rusko agresijo. Kijev poziva k dobavi sodobnih tankov in bojnih letal, tako da je danes po navedbah virov pri EU pričakovati tudi razpravo o tem. Prav tako naj bi govorili o estonski pobudi za skupno naročanje streliva, ki bi ga nato dobavili Kijevu.

Poleg tega bodo obravnavali predlog desetega svežnja sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino, v okviru katerega Evropska komisija predlaga dodatno zaostritev izvoza industrijskega blaga in tehnologije. Predlaga še sankcije proti iranskim podjetjem zaradi dobave dronov Rusiji, pa tudi proti vrsti ruskih vojaških in političnih voditeljev. Ukrepi, ki jih želi EU sprejeti do petkove prve obletnice ruske invazije, so poleg tega namenjeni preprečevanju izogibanja sankcijam.

Moldavija bo predstavila razmere v državi

Zunanji ministri EU bodo danes na delovnem kosilu gostili moldavskega kolega Nicuja Popescuja, ki jim bo predstavil razmere v svoji državi, kjer se je pretekli teden zamenjala vlada. Tamkajšnje oblasti opozarjajo tudi na domnevne načrte Moskve za strmoglavljenje moldavske vlade.

Poleg tega bodo na današnjem zasedanju govorili o dogajanju v Iranu in novih sankcijah proti tej državi ter o razmerah v Afganistanu, predvsem o položaju žensk.