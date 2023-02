Šarec: Tisti, ki jim je mar za varnost Slovenije, bodo podprli več denarja za obrambo

Šarec ob sprejemanju resolucije o dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (SV) do leta 2040, ki jo je ministrstvo za obrambo predstavilo decembra lani in predvideva dvig obrambnega proračuna na dva odstotka BDP do leta 2030, pričakuje "takšne in drugačne parlamentarne razprave".

"Vem, da se v Sloveniji nekateri ne strinjajo z dvigovanjem obrambnih izdatkov. Do tega imajo vso legitimno pravico, kajti živimo v demokratični državi. Sprašujem pa se, ali so v drugih članicah Nata tako kratkovidni oziroma ali imajo kaj manj znanja, da vsi zagovarjajo dodatna sredstva za obrambo," je povedal.

Šarec pričakuje, da bodo tisti, ki jim je mar za varnost Slovenije in za to, da se približa cilju dveh odstotkov, podprli resolucijo. Foto: Reuters

"Varnost je namreč osnova. Če nimaš varnosti, potem hitro vse preostalo pride v ozadje," je še povedal Šarec. Ob tem je zagotovil, da je cilj slovenske vojske in obrambnega ministrstva zagotoviti varnost države in služiti državljanom.

"We endorsed the new Political Guidelines for Defence Planning. We will pay special attention to this in the national framework by strengthening and accelerating investments in priority capability objectives," said 🇸🇮 @sarecmarjan after the #NATO #DefMin.https://t.co/YdYLSEdIA3